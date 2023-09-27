خواهان توقف فوری جنگ در اوکراین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی که شامگاه گذشته به منظور شرکت در نهمین مجمع پارلمانی کشورهای عضو بریکس وارد ژوهانسبورگ پایتخت اقتصادی آفریقای جنوبی شده بود، عصر امروز (چهارشنبه، ۵ مهر ماه) در این اجلاس حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.
قالیباف در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از حضور در نهمین مجمع پارلمانی بریکس، در شهر زیبای ژوهانسبورگ و تشکر از پارلمان آفریقای جنوبی برای میزبانی و اقدامات شایسته در برگزاری این رویداد مهم، گفت: همچنین از تلاشها و پیگیریهای دولت آفریقای جنوبی برای عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس، قدردانی کرده و امیدوارم نتایج این نشست گامی مؤثر در جهت تقویت هرچه بیشتر همفکری و همکاری میان پارلمانهای عضو مجمع باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بدون شک برگزاری این مجمع با موضوع «بهرهگیری از چندجانبهگرایی دیپلماسی پارلمانی برای تعمیق مشارکت آفریقا و تسریع در اجرای توافقنامه تجارت آزاد» و حضور پارلمانهای کشورهای عضو، فرصت مغتنمی برای رایزنی، تبادل نظر و حرکتی پویا در راستای تبیین نقش دیپلماسی پارلمانی و تقویت چندجانبه گرایی است.
جهان به سمت رکود اقتصادی در حال حرکت است
وی در ادامه با بیان اینکه همه ما میدانیم نظم بینالمللی کنونی آن طور که جهان به آن نیاز دارد، کار نمیکند، اظهار داشت: مشکلات متعددی در جهان وجود دارد که سیستم بینالمللی موجود یا قادر به حل آن نیست یا تمایلی برای حل آن از خود نشان نمیدهد.
قالیباف فهرست مشکلات موجود را طولانی و هراس آور توصیف کرد و افزود: جهان به سمت یک رکود اقتصادی حرکت میکند؛ بحران مواد غذایی در سراسر جهان تشدید شده و فناوری گرچه به سرعت رشد میکند اما هنوز با رفاه مردم جهان پیوند نخورده و برای تهدیدات اقتصادی و اخلاقی ناشی از رشد آن، تدبیری اندیشیده نشده است.
نظم جهانی در خدمت رفاه ملتها نیست
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به تشدید بیثباتی سیاسی در اکثر کشورها و تقویت گرایش به افراطی گری، افزود: مناقشات مرزی با بحرانهایی مانند بحران آب تلفیق شده و تروریسم، امنیت بخشهای مختلفی از جهان را به خطر انداخته است؛ جنگها آغاز میشود بدون اینکه دورنمایی برای پایان آنها وجود داشته باشد آن هم در حالی که برخی قدرتهای غربی تلاش میکنند سازمان ملل را به سازمان چند دولت خاص تبدیل کرده و با شعار حقوق بشر جنایت علیه بشریت را توجیه کنند که در نهایت نتیجه این وضعیت، انباشت بی سابقه مشکلات جهانی و تشدید بحرانهای بینالمللی است.
وی در ادامه با اشاره به انتظاراتی که از نظم جهانی میرود، عنوان کرد: همه جهان انتظار دارد نظم جهانی، در خدمت رفاه ملتها، کاهش مشکلات مشترک بینالمللی، حمایت از محیط زیست، حل بحران آب، تأمین غذای کافی برای همه مردم جهان، افزایش قدرت خرید مردم، استفاده اخلاقی و بهینه از فناوری، مبارزه با تروریسم و تقویت اصول اخلاقی قرار داشته باشد؛ اما متأسفم که بگویم اکنون چنین وضعیتی وجود ندارد.
بریکس؛ مهمترین نماد تلاش برای برقراری عدل و انصاف بیشتر در نظم جهانی است
قالیباف در این بخش از سخنان خود با تأکید بر اینکه نظم بینالمللی نیازمند بازنگری عمیق است و بریکس، امروز مهمترین نماد تلاش برای عادلانهتر و منصفانهتر کردن این نظم در سراسر جهان محسوب میشود، ابراز داشت: تمایل فزاینده کشورها برای پیوستن به بریکس، نشانه بسیار مهمی از علاقه آنها به سرعت بخشیدن به تولد یک جهان جدید، مبتنی بر چندجانبه گرایی عمیق و توجه به حوزههای اجتماعی است.
رئیس قوه مقننه در ادامه راه قطعی رسیدن به اهدافمان را تغییر در برخی حوزهها دانست که مهمترین آنها حوزه اقتصاد است و افزود: زیرساخت کنونی اقتصاد جهانی تا حد زیادی در اختیار برخی قدرتهای غربی قرار دارد. برخی کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، در این باره کاملاً صریح بودهاند که مایلند زیرساخت اقتصاد جهانی را تبدیل به سلاحی علیه رقبای خود کنند.
وی همچنین با بیان اینکه استفاده فزاینده از تحریمها به عنوان یک سلاح علیه دیگر کشورها، اعتماد کشورها به زیرساخت مالی جهان را مخدوش کرده است، گفت: اتصال به سیستم جهانی بانکی، یک حق بینالمللی است اما میبینیم که آمریکا و برخی قدرتهای دیگر، نیاز سایر کشورها به این زیرساخت را گروگان گرفته و مانع استفاده از آن برای تأمین دارو و مواد غذایی میشوند.
دکتر قالیباف در ادامه تصریح کرد: همین اتفاق برای نگهداری ذخایر ملی کشورها به دلار رخ داده است. کشورها ذخایر خود را به دلار نگه میدارند برای اینکه راحتتر و در مقیاس وسیعتری قادر به هزینه کرد آن باشند اما اکنون وضعیت برعکس شده و دولت آمریکا از وابستگی دیگر کشورها به دلار برای بلوکه کردن داراییها و محدود کردن معاملات آنها استفاده میکند.
توسعهطلبی ناتو و آمریکا مهمترین عامل آغاز و ادامه جنگ اوکراین
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه وضعیت در حوزه سیاسی و ژئوپلتیکی را نیز بهتر از مواردی که به آن اشاره داشت، توصیف نکرد و افزود: جنگ اوکراین و تلاش برای ایجاد بیثباتی در کشورهای مستقل، دو نمونهای است که میتواند وضعیت ناگوار سیاست بینالمللی را به خوبی توضیح بدهد.
وی تأکید کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به صراحت اعلام کردهایم که خواهان توقف فوری جنگ در اوکراین هستیم اما همزمان این موضوع را نیز با شفافیت اعلام کردهایم که توسعه طلبی ناتو و آمریکا، مهمترین عامل ایجاد کننده این جنگ بوده است؛ هم اکنون آمریکا اصلی ترین کشوری است که عملاً با توقف جنگ در اوکراین مخالفت کرده و همه فرمولهای آتش بس و صلح را وتو میکند.
قالیباف در ادامه تصریح کرد: همزمان میبینیم آمریکا در کشورهایی مانند ایران که در مقابل آنها قادر به راه اندازی جنگ متعارف نیست، از فرمول جنگهای ترکیبی استفاده میکند که هدف از آن ایجاد بیثباتی داخلی، تولید فشار اقتصادی و ترکیب آنها با حملات سایبری، عملیاتهای اطلاعاتی و فشار روانی و رسانهای با استفاده از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی است. این روند خطرناک در حال توسعه به سایر کشورهاست که در واکنش به این وضعیت، امیدها به مجامعی مانند بریکس بسته شده تا بتوانند گزینههای جدیدی به جامعه بینالمللی عرضه کنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه اکنون جهان نیازمند عدالت طلبی و معنویت گرایی است و بریکس میتواند نقش مهمی در این راستا ایفا کند، اذعان داشت: بریکس قبل از هر چیز باید تلاشهای خود برای ایجاد یک زیرساخت مالی مستقل بینالمللی که متمرکز بر حذف انحصارها در حوزههایی مانند بانک و پیام رسانهای مالی بینالمللی باشد را تقویت و شرایط مشارکت کشورها در آن را آسانتر کند.
دلارزدایی توسط بریکس از تجارت جهانی خدمتی بزرگ به رفاه ملتهای در حال توسعه
وی همچنین تلاش برای دلار زدایی از تجارت جهانی را خدمتی بزرگ به رفاه ملتهای در حال توسعه دانست و ادامه داد: اعضای بریکس نیازمند سرمایه گذاری مشترک روی کریدورهایی هستند که به عنوان شریانهای مبادله کالا، خدمات و انرژی، ایفای نقش کرده و مدیریت آنها در انحصار قدرتهای بزرگ غربی نباشد؛ ما همچنین نیازمند عزم ژئوپلتیکی جدید هستیم که راه حلهای صلح آمیز برای بحرانهای بینالمللی و جنگها را پیشنهاد داده و مناقشات مرزی را با گفت وگو حل و فصل کند.
به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف با بیان اینکه تجربه تاریخی چند سده گذشته نشان میدهد پیشرفت، رشد اقتصادی و حل مشکلات بینالمللی بدون توجه به اخلاق، فرهنگ، معنویت و آموزههای دینی و الهی پایدار نخواهد بود، اظهار کرد: اتفاقات تلخی مانند قرآن سوزی نشان میدهد ما نیازمند جلب توجه مجدد جهانی به آموزههای بلند دینی و انسانی هستیم از این رو ممانعت از برافروخته شدن آتش منازعات مذهبی و توجه جدیتر به آسیبهای اجتماعی، هدف دیگری است که معتقدم کشورهای عضو بریکس میتوانند در این زمینه پرچمدار یک حرکت جدید بینالمللی باشند.
تشکیل گروههای پارلمانی بریکس با دورنمای ایجاد یک گروه ۲۰ جدید
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود با تأکید بر نکته اساسی دیگری درباره بریکس، خاطرنشان کرد: بریکس باید علاوه بر مسائل اقتصادی، برنامه روشن سیاسی داشته باشد که در این راستا معتقدم این گروه باید دورنمای ایجاد یک گروه ۲۰ جدید را در دستور کار خود قرار داده و پارلمانهای کشورهای عضو میتوانند زیرساخت حقوقی لازم برای این تحول بزرگ را ایجاد کنند از این رو پیشنهاد میکنم برای تسهیل این امر گروههای پارلمانی بریکس در پارلمانها تشکیل شود تا بتوانند با یکدیگر درباره این مسائل مهم به گفتگو و رایزنی مستمر بپردازد./
نظر شما