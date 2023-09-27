به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی در جمع بخشداران استان قزوین اظهار کرد: بخشداران در صف مقدم خط به مردم هستند و بر همین اساس گفتمان قالب بخشداران باید گفتمان انقلاب باشد و در همان مسیر حرکت کنند.
وی افزود: بخشداران به عنوان نماینده حاکمیت در هر بخش هستند و نوع عملکردشان به میزان اعتقاد و باور به نظام اسلامی اثر دارد، مردم عملکرد و گفتمان بخشداران را ارزیابی میکنند و آن را به کل حاکمیت تعمیم میدهند.
معاون استاندار با اشاره به اینکه بخشداران در ارائه گزارش همه افراد را در نظر بگیرند، تصریح کرد: در جامعه دو طرز تفکر از افراد داریم، برخی افراد کلینگر هستند و باید در ارائه گزارش به آنها به موارد کلی و روایت پیشرفت کلان پرداخت، برخی دیگر جزءنگر هستند و باید جزئیات پروژهها و پیشرفتها را برایشان شرح داد تا امیدوار شوند، بنابراین ارائه عملکرد و تبیین اقدامات باید به گونهای باشد که هر دو طیف را در بر بگیرد و امیدآفرینی ایجاد شود.
وی تأکید کرد: در سالهای گذشته وعدههای فراوانی توسط مسئولین وقت داده شده است و هماکنون شما میراثدار آن هستید، توجه داشتید باشید که در وعدههای خود صادق باشید و اگر وعدهای به هر دلیل محقق نمیشود دلیل آن را به مردم اطلاع دهید.
کاظمی یادآور شد: شما قرار نیست رأی بیاورید و وعده دهید، صداقت مهمترین اصل است و وعدهها باید براساس ظرفیت و ساختار موجود باشد که تحقق پیدا کند؛ اگر دولت اسلامی محقق نشود به دنبال آن جامعه اسلامی نیز محقق نمیشود. انقلاب اسلامی و نظام اسلامی شکل گرفته است و حالا ما باید در جهت تقویت دولت اسلامی گام برداریم.
وی اظهار کرد: بخشداران نباید خود را کارگزار جریان سیاسی بدانند بلکه باید در جهت منافع مردم قدم بردارند؛ عدالت محوری و فسادستیزی باید در کلام و رفتار بخشدار احساس شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه اتباع خط قرمز ما غلبه جمعیتی است، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم با افزایش غیرمجاز حضور اتباع در استان غلبه جمعیتی رخ دهد، حضور اتباع باید طبق قوانین و صرفاً در مناطق تعیین شده باشد، حضور غیرمجاز اتباع میتواند مخاطرات جدی فرهنگی، اقتصادی و امنیتی به وجود آورد و باید در این زمینه برنامه ریزی لازم انجام شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین تصریح کرد: سرشماری از اتباع در حال انجام است، بعد از آن اتباع غیر مجاز شناسایی و در اردوگاه نگهداری خواهند شد و در نهایت افرادی که مجوز حضور در کشور را ندارند به کشور خود بازگردانده میشود.
وی در ادامه با اشاره به برخی نارضایتیها از عملکرد شوراهای روستا، شوراهای شهر و شهرداریها در سطح استان، افزود: در این زمینه گلایههای مردم جدی و به حق است و باید بخشداران نظارت دقیقی بر عملکرد شورای شهر و روستا داشته باشند، در صورت تخلف اخطار دهند و برخورد صورت گیرد.
کاظمی عنوان کرد: شورا و شهردار باید در برابر بخشداران نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، بخشدار نباید در برابر خطاها تسلیم شود بلکه باید محکم بایستد و از حق و حقوق قانونی مردم دفاع و با تخلفات به صورت جدی برخورد کند.
وی در ادامه با اشاره به برخی از آسیبهای اجتماعی استان قزوین بیان کرد: نزاع دسته جمعی و سرقت خرد از جمله مسائل مهمی است که در این زمینه باید هم از منظر اجتماعی و هم از منظر انتظامی بررسیهای دقیق صورت پذیرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین تصریح کرد: ساختار انتظامی استان مربوط به دهه ۸۰ است، اگرچه از نظر نیروی انسانی مشکلی نداریم اما با توجه به اینکه تقسیمات کشوری و نوع جرایم تغییر پیدا کرده است باید ساختار تغییر کند و جایگاهها اصلاح شود تا شاهد تقویت پاسگاهها و مراکز انتظامی در همه بخشها و به ویژه در مراکز جمعیتی باشیم.
وی افزود: با توجه به کمبود ظرفیت و زیرساختهای موجود دولتی، مدیران باید از ظرفیتهای مردمی در جهت حل مشکلات استفاده کنند، ما تجربیات خوبی در استفاده از ظرفیتهای مردمی مانند دفاع مقدس و دوران کرونا داریم که با همراهی و همکاری مردم بسیاری از مشکلات موجود حل شود.
کاظمی در ادامه با بیان ایجاد کارگروه انتخابات ویژه شهرستانها، تصریح کرد: در برگزاری انتخابات راهبرد چهارگانه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت باید مورد توجه قرار گیرد، مهمترین وظیفه ما تأمین سلامت و امنیت انتخابات است.
وی تأکید کرد: همه بخشداران و مدیران استانی و شهرستانی توجه داشته باشند که نباید از هیچ کاندیدایی حمایت کنند، اگر مدیری شخص خاصی را حمایت و مهره چینی میکند امنیت و سلامت را به مخاطره میاندازد، مشارکت را کاهش و رقابت را مخدوش میکند که باید بخشدار نظارت کند.
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