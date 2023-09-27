در جلسه سرمربی استقلال با رئیس فدراسیون فوتبال چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، مهدی تاج که در محل برگزاری بازی های آسیایی حضور دارد در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «دیدار تیم فوتبال امید برابر تایلند و عملکرد بازیکنان که با برد همراه بود را چطور ارزیابی می کنید؟»، گفت: تایلند تیم خوبی بود و بازی خوبی هم انجام شد اما فکر می کنم آقای عنایتی دنبال این بود که تیمش سرعتی تر بازی کُند و با گل های بیشتری برنده شود.

وی ادامه داد: گل هایی که تایلند خورد یکی از روی اشتباه دروازه بان بود و دیگری از روی پنالتی، ممکن است در بازی های آینده در این مورد دچار اشکال شویم.

تاج تاکید کرد: ٨٠-٧٠ درصد بازی در اختیار ما بود، وقتی سهم ما در بازی اینقدر زیاد است باید اتفاقات دیگری هم رقم بخورد، گل های بیشتری زده شود، احساس می کنم اقای عنایتی خیلی راضی نبود.

وی تصریح کرد: امیدواریم در بازی های بعدی با شرایط بهتری به نتیجه برسیم.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در مورد وضعیت سه بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که در ترکیب تیم امید هستند، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسه ای داریم، اما سرپرست تیم امید (فرقانی) با پرسپولیس به یک سری تفاهماتی رسیده بودند که این کار را انجام بدهند.

وی ادامه داد: این موضوعی است مدیر عامل پرسپولیس به من گفته و ظاهرا در مورد آن با مناف هاشمی هم صحبت شده است. ایشان (درویش) تاکید داشت که سرپرست تیم امید قول داده که این کار انجام شود. باید ببینیم چه می شود، این هم مهم است اگر قول دادند که این بازیکنان را بیاورند به این شرط که بازگردند. باید با درویش صحبت کنیم تا ببینیم چه می شود. امیدواریم نتیجه خوبی رقم بخورد.

تاج در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در «نشستی که با جواد نکونام داشتید در چه مورد بوده أست؟»، گفت: استقلال تیم بزرگی است. احساسم این است برخی مسایل استقلال برای کشور مهم است همان طور که پرسپولیس و سپاهان مهم است، استقلال هم مهم است.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: به لحاظ اینکه نکونام دغدغه هایی داشت که باید گوش می دادم و هر تلاشی لازم باشد انجام می دهم تا این دغدغه ها برطرف شود.