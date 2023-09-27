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۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

معاون اول دادستان کل کشور:

تمام افراد جامعه باید برای آینده ایران تلاش کنند

تمام افراد جامعه باید برای آینده ایران تلاش کنند

شیراز - معاون اول دادستان کل کشور گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری تمامی آحاد جامعه باید برای ساخت ایران قوی و مقتدر در تمامی عرصه ها تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محسن موسوی شامگاه چهارشنبه در دهمین نشست حقوق بشر امریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در جامعه مغفول مانده ترسیم چهره واقعی آمریکا در جهان است که این مسئله موجب شده جوانان با چهره واقعی این کشور آشنا نباشند.

به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محسن موسوی بسیاری از کشورهای اروپایی اجازه شناخت آمریکا را به جوانانشان نمی‌دهند.

وی با اشاره به تأکید مداوم رهبر معظم انقلاب بر دشمن‌شناسی، گفت: جوانان ما بدانند با چه کسانی طرف هستند؛ دولتی روسیاه‌تر از آمریکا وجود ندارد که تاریخ آن با کشتار بومیان این قاره آغاز شده و ملت‌های سراسر دنیا مانند ژاپن، ویتنام، افغانستان و عراق از ظلم و کشتار آنها در امان نبوده‌اند.

معاون اول دادستان کل کشور گفت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب اشاره فرموده‌اند در ایران ناامیدی ممنوع است و باید تمام آحاد جامعه برای آینده کشور تلاش کنند.

کد مطلب 5897237

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