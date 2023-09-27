هیچ بانکی حق تملک واحدهای اقتصادی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقا علیخانی شامگاه چهارشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فارس بیان کرد: تمام فعالان اقتصادی کشور و کارشناسان در حال احصای مشکلات و قوانین مزاحم کسب‌وکار هستند تا این موارد از طریق قانون مرتفع شود.

وی اضافه کرد: بانک‌های استان فارس تنها دو ماه فرصت دارند تا واحدهای صنعتی که تملک کرده‌اند را رفع تملک کرده تا بتوان از این طریق زمینه افزایش تولید واحدهای اقتصادی در فارس را فراهم کرد.

آقا علیخانی با اشاره به اینکه کارت بازرگانی به معنای خط تولید بنگاه‌های اقتصادی است، ادامه داد: در راستای شکوفایی اقتصادی در کشور باید تمامی واحدهای اقتصادی خصوصی در کشور فعال شده و دستگاه‌های اجرایی نیز از بروکراسی اداری برای همکاری با این بخش امتناع کنند.

به گفته این مقام مسئول مصوباتی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب می‌شود لازم‌الاجرا است و با دستگاه‌هایی که در این حوزه کم‌کاری کنند نیز از طریق نهادهای نظارتی برخورد قانونی انجام می‌شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: این دیدگاه باید در جامعه وجود داشته باشد که شرایط کشور، معمولی نیست، بلکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، بر همین اساس مقام معظم رهبری طی ١٠ سال گذشته شعار سال را با عناوین اقتصادی تعیین می‌کنند.