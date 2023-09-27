به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افشارچی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، گفت: مسئولان نسبت به رفع مشکلات و چالش های مردم تلاش بیشتری کنند و به به تمام دادخواست‌هایی که به دست‌شان می‌رسد، حساس و دقیق باشند.

وی ادامه داد: باید سعی کنیم بسیاری از مشکلات که امکان حلش در استان وجود دارد، در خود استان حل و فصل شود.

افشارچی افزود: دادخواست‌های وارده به دیوان عدالت عالی از استان زنجان، با پیگیری‌ها و حساسیت‌ها به نحوه مطلوبی کاهش پیدا کند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) قرار داریم که نسبت به درد مومنان حساس بودند، گفت: مسئولان باید درد مردم را درد خود بدانند و برای رفع مشکلات بیشتر تلاش بکنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تاکید بر شناخت عمیق حضرت مهدی (عج) و معرفت‌شناسی امام غایب باید مورد توجه همگان باشد، گفت: مقیاس و معیار ایمان هر فرد، میزان شناخت او از امام زمان خود است.

آیت‌الله علی خاتمی با بیان اینکه خوشبختانه در استان زنجان قضات باتجربه و باشرافت داریم، افزود: اجرای عدالت از سخت‌ترین کارهاست که بر دوش دستگاه قضایی قرار دارد.

وی با بیان اینکه مسئولان و کارگزاران عدالت و عبادت را اولویت قرار دهند، ادامه داد: توسل و عبادت‌ها باعت شد که خداوند نصرت خود را شامل حال ملت ایران در برهه‌هایی مثل جنگ تحمیلی کند.