۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی در کشور شناسایی شده است

محمد آئینی عصر در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در پنج خط منسجم در داخل شهرها و خارج از شهرها حمایت از خانواده‌ها را برای تأمین مسکن و خانه دار شدن انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم برنامه احداث چهار میلیون واحد مسکن شروع شده و تاکنون عملیات احداث یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد در شهرهای مختلف کشور آغاز شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از خطوط پنج‌گانه حمایت دولت را با هدف خانه‌دار شدن اقشار مختلف، احیا و نوسازی بافت فرسوده اعلام کرد و گفت: با همراهی خود مالکان و در قالب زمینی که دارند، پرداخت تسهیلات با هدف نوسازی بافت‌های فرسوده در حال انجام است تا این واحدها در برابر زلزله و سایر حوادث قوام و دوام مناسبی را داشته باشند.

آئینی افزود: وزارت راه و شهرسازی بسته‌های تشویقی ۱۹ گانه خود را در نوسازی بافت‌های فرسوده اسفندماه سال گذشته ابلاغ کرده تا ساکنان این مناطق ترغیب به نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی خود شوند.

وی یکی از این بسته‌های تشویقی را صدور پروانه احداث با ۵۰ درصد تخفیف اعلام کرد و ادامه داد: دیگر مشوق‌های در نظر گرفته شده ساخت ۲ طبقه تشویقی، تبدیل طبقه همکف به تجاری و خدماتی، احداث پارکینگ با درب اضافی و… است.

آئینی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همه این مشوق‌ها انگیزه برای بازسازی واحدهای مسکونی محدوده بافت‌های فرسوده را فراهم کرده و حتی امکان معاوضه با ۴۰ درصد تخفیف در سایر مکان‌های شهری با مسکن و زمین برای متقاضیان فراهم شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده از مرز ۱۵۰ هزار واحد گذشته و تلاش بر این است تا با حمایت دولت سیزدهم و تاکید رئیس جمهور مبنی بر کار جهادی در این حوزه، بتوانیم تا ۳۰۰ هزار واحد را در این محدوده‌ها نوسازی کنیم.

وی بیان کرد: بافت تاریخی نیز دیگر اولویت حمایت وزارت راه و شهرسازی است که صاحبان واحدهای مسکونی در محدوده بافت تاریخی معادل ۸۰ درصد تسهیلات مرمت و نوسازی را دریافت می‌کنند که در تهران ۳۸۰ میلیون تومان، کلانشهرها ۳۲۰ میلیون تومان، شهرهای متوسط و کوچک ۲۸۰ میلیون تومان و روستاها نیز ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات مرمتی و مقاوم‌سازی در نظر گرفته شده است.

آئینی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در سطح کشور ۱۶۷ هزار هکتار بافت فرسوده، ناکارآمد و بافت تاریخی وجود دارد که از این تعداد ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده میانی، ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی و ۵۹ هزار هکتار بافت سکونتگاه‌های غیررسمی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برنامه‌های متنوعی با هدف نوسازی بافت‌های فرسوده پیش‌بینی شده که ما در سوم خرداد و هفته دولت در مجموع ۲۴ هزار واحد مسکن را در بافت فرسوده با همکاری آحاد مردم و شهرداری افتتاح کرده و به بهره‌برداری رساندیم.

وی گفت: در حوزه بافت تاریخی روان‌سازی و مرمت بناها مورد توجه است و عمدتاً برنامه سنددار کردن اراضی در سکونتگاه‌های غیررسمی هدف‌گذاری شده است.

۶۴۳ شهر کشور دارای محدوده بافت فرسوده و تاریخی است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری افزود: ۱۵ هزار متقاضی در سکونتگاه‌های غیررسمی برای دریافت سند مراجعه کردند و ما در کنار این امر، ساخت واحدهای خدماتی نظیر درمانگاه، مسجد، مدرسه، کلانتری و پارک را نیز جز برنامه‌های اصلی قرار دادیم.

آئینی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ۶۴۳ شهر کشور لکه‌ها و محدوده‌های بافت فرسوده تاریخی شناسایی شده که عمدتاً این بافت‌های فرسوده، تاریخی و حاشیه‌ای در تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان و سیستان و بلوچستان شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: به تناسب نیاز خانواده‌ها به مسکن به ویژه قانون جوانی جمعیت، واگذاری همزمان ۳۲ هزار واحد را در سطح کشور شاهد هستیم که در استان اردبیل نیز ۶۲۱ متقاضی از زمین رایگان بهره‌مند می‌شوند.

آئینی بیان کرد: در این طرح ۷۰۰ نفر متقاضی بهره‌مندی از زمین و یا واحد مسکونی هستند که در قالب طرح نهضت ملی مسکن پرداخت تسهیلات برای این واحدها در مرحله انجام است.

وی ادامه داد: خوشحال هستیم که با تدبیر مقام معظم رهبری و اقدام مناسب دولت و مجلس قانون جوانی جمعیت تصویب و ابلاغ شده تا بر همین اساس واگذاری رایگان زمین را بدون محدودیت انجام دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در قالب پویش پیامبر رحمت در سطح کشور ۳۲ هزار قطعه زمین و در استان اردبیل ۶۲۱ قطعه زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم اعطا شده است.