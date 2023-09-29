داور دیدار سپاهان و الاتحاد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان روز دوشنبه ۱۰ مهرماه در هفته دوم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان رو در روی هم قرار می‌گیرند.

بر این اساس قضاوت دیدار سپاهان و الاتحاد بر عهده احمد الکاف از عمان خواهد بود؛ الامری محد و رشید القیسی از عمان و چای سانگیوپ از کره جنوبی نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد و فو مینگ از چین نیز داور VAR است.

در حال حاضر تیم الاتحاد با ۳ امتیاز در صدر گروه C قرار دارد و تیم سپاهان نیز با یک امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است.