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۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۲

لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ آسیا؛

داور دیدار سپاهان و الاتحاد مشخص شد

داور دیدار سپاهان و الاتحاد مشخص شد

دیدار تیم های فوتبال سپاهان و الاتحاد عربستان را داوری از کشور عمان قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان روز دوشنبه ۱۰ مهرماه در هفته دوم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان رو در روی هم قرار می‌گیرند.

بر این اساس قضاوت دیدار سپاهان و الاتحاد بر عهده احمد الکاف از عمان خواهد بود؛ الامری محد و رشید القیسی از عمان و چای سانگیوپ از کره جنوبی نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد و فو مینگ از چین نیز داور VAR است.

در حال حاضر تیم الاتحاد با ۳ امتیاز در صدر گروه C قرار دارد و تیم سپاهان نیز با یک امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است.

داور دیدار سپاهان و الاتحاد مشخص شد

کد مطلب 5898418
بهنام روان پاک

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