رقیبان اسماعیل نژاد و تفتیان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری مسابقات دوومیدانی نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی هانگژو و در دومین روز این دیدار ها عصر امروز شنبه هشتم مهرماه دو نماینده دوومیدانی کشورمان در ماده ۱۰۰ متر زنان و مردان به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

حمیده اسماعیل نژاد دونده ۲۶ ساله کشورمان در دور مقدماتی در گروه خود دوم و به طور مستقیم راهی مرحله فینال شد. وی عصر امروز در فینال دوی ۱۰۰ متر زنان با هفت دونده از کشورهای چین، بحرین، تایلند، ویتنام و سنگاپور مسابقه خواهد داد.

همچنین حسن تفتیان دونده سرعتی کشورمان هم که جواز حضور در مرحله نیمه نهایی ماده ۱۰۰ متر بازیهای آسیایی را بدست آورده است عصر امروز شنبه هشتم مهرماه، باید با دوندگانی از کشورهای عربستان، کره جنوبی، چین، ژاپن، عمان، تایلند و سنگاپور مسابقه دهد.

فینال ماده ۱۰۰ متر مردان هم امشب در استادیوم اصلی المپیک هانگژو برگزار خواهد شد.