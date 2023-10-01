مبنای قیمت گذاری در بازار جهانی نفت دلار است

محسن قمصری مدیر اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نوسان قیمت نفت عوامل مختلفی را به دنبال دارد گفت: نوسان قیمت نفت دلایل متعددی مانند نوسان تقاضا، عرضه و تغییرات هزینههای حمل و نقل را دارد که در کنار آن سفته بازی در بازارهای نفتی هم عاملی برای نوسان قیمت است که سفته بازها سعی میکنند قیمت را در سطوحی که مد نظرشان است برسانند و مانع افزایش یا کاهش قیمت شوند.
این کارشناس بازار نفت ادامه داد: از این جهت قیمت نفت را باید لحظهای مورد ارزیابی قرار داد و عوامل تأثیرگذار در آن را شناسایی کرد.
وی در رابطه با فروش نفت به صورت غیر دلاری که در دستور کار اوپک قرار گرفته است گفت: این مساله جای تأمل دارد زیرا فروش نفت به صورت غیر دلاری ایدهای است که مورد نظر بخشی از شرکتها و کشورهای نفتی است زیرا به دنبال این هستند که خود را از اختاپوس دلار جدا کنند.
قمصری ادامه داد: برای انجام چنین اقدامی زیر ساختهایی لازم است که در حال حاضر به نظر نمیرسد فراهم باشد که عمده ترین آن شاخصهای تعیین قیمت است زیرا اکنون قیمتها در بورس جهانی تعیین میشود و بورسهای نفتی دنیا نیز قیمت نفت را بر مبنای دلار اعلام میکنند.
به گفته مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران شاخصها و ایندکسها بر اساس دلار است به همین دلیل فروش نفت بدون دلار بسیار رویایی به نظر میرسد.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: دریافت وجوه به غیر از دلار امکان پذیر است که بسیاری از کشورها سالها است این رویه را دنبال میکنند و وجوه حاصل از فروش را به ارزهایی غیر از دلار دریافت میکنند اما مشروط به قیمت گذاری نفت بر اساس شاخصها و فرمولهای توافقی که تنها عدد حاصله را به ارزهای دیگر تبدیل میکنند و وجوه را دریافت میکنند.
قمصری در خاتمه خاطر نشان کرد: در این شرایط میتوان گفت فروش نفت دو بخش دارد که بخشی قیمت گذاری و تعیین ارزش است که اکنون با توجه به شاخصها و ایندکسها که بر مبنای دلار است الزاماً بر مبنای دلار است و بخش دیگری که نقل و انتقال وجوه است که سالهاست بسیاری از کشورها به ارزی به جز دلار دریافت میکنند.
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