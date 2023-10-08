نوسان قیمت نفت و بازی دو سر برد عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته قیمت نفت روند صعودی به خود گرفت و تا روزهای پایانی هفته به مرز ۱۰۰ دلار رسید. افزایش قیمتی که بسیاری از کارشناسان دلایل متعددی را برای آن عنوان کردند از جمله کاهش عرضه نفت توسط اوپک پلاس؛ اما حالا عربستان با افزایش دوباره عرضه خود قیمت نفت را جا به جا کرد و به ۸۳ دلار رساند.
محمد علی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک در رابطه با این موضوع به خبرنگار مهر گفت: اینکه کاهش عرضه نفت برخی از کشورها منجر به بالا رفتن قیمت شده است. همچنین تصمیم اخیر اوپک پلاس مبنی بر کاهشهای داوطلبانه نفت و کاهشهایی که برای آن تصمیم گیری شده است برای برخی از اعضا بیش از تعهدات موجود بوده که در نتیجه منجر به افزایش قیمت نفت شده است.
به گفته این کارشناس نفت افزایش قیمت نفت دلایلی دیگری نظیر افزایش تقاضای فصلی نیز دارد که نتیجه این موضوع افزایش قیمت نفت است.
محسن قمصری مدیر اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران از دیگر صاحب نظران در این حوزه است که در رابطه با افزایشی شدن قیمت نفت به خبرنگار مهر گفت: نوسان قیمت نفت عوامل مختلفی مانند نوسان تقاضا، عرضه و تغییرات هزینههای حمل و نقل را دارد.
به گفته قمصری در کنار عوامل یاد شده سفته بازی در بازارهای نفتی هم عاملی برای نوسان قیمت است که سفته بازها سعی میکنند قیمت را در سطوحی که مد نظرشان است برسانند و مانع افزایش یا کاهش قیمت شوند.
این کارشناس بازار نفت ادامه داد: از این جهت قیمت نفت را باید لحظهای مورد ارزیابی قرار داد و عوامل تأثیرگذار در آن را شناسایی کرد.
اکنون با افزایش عرضه نفت از سوی عربستان به نظر میرسد فیتیله قیمت نفت پایین کشیده شده است و دلیل اصلی آن افزایش عرضه مجدد نفت، آن هم از سوی عربستان است. هرچند که پیش بینیها حاکی از آن است که قیمت نفت در همین سال جاری میلادی به ۱۰۰ دلار باز گردد.
ایریک وارنس در حاشیه نشست سالانه انرژی مؤسسه بیکر در هیوستون آمریکا مبنی بر آن است که تصمیم اوپکپلاس (ائتلاف تولیدکنندگان سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش) برای تداوم برنامه کاهش عرضه نفت احتمال میرود قیمتهای جهانی نفت خام به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برسد.
این موضوع اگر اتفاق بیفتد عربستان بازی دو سر برد را به خود اختصاص داده است چرا که از یک سو قیمت نفت همان صد دلار است و از سوی دیگر عرضه خود را نیز افزایش داده است.
البته وارنس در ادامه صحبتهای خود اذعان کرده: نمیتوان فرضیه نفت ۱۰۰ دلاری را رد کرد، اما تصمیم اوپکپلاس دلیلی برای رسیدن به این هدف نیست، فکر نمیکنم آنها بهدنبال تحقق این هدف قیمتی باشند.
کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپکپلاس چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ مهرماه) اوپکپلاس پس از تصمیم عربستان و روسیه برای تداوم کاهش عرضه داوطلبانه نفت تا پاسان سال ۲۰۲۳ میلادی برای حمایت از بازار نفت، بر بدون تغییر ماندن برنامه کاهش عرضه اعضای این ائتلاف تأکید کردند.
وارنس گفت: عرضه و تقاضا در بازار از افزایش قیمتها حمایت میکند.
وی ادامه داد: بازار از نظر مقدار ذخیرهسازی نفت و مازاد ظرفیت تولید با فشار روبهروست.
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