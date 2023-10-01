نماینده اسکیت ایران به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، محمدامین حیدری نماینده اسکیت سرعت ایران دربخش ۱۰۰۰ متر پس از حضور در فینال این دوره از مسابقات با ثبت یک خطا در حرکت استارت و بجا گذاشتن رکورد زمانی یک دقیقه و سی ثانیه و چهارصد و چهل و سه صدم ثانیه صاحب مدال نشد و با عنوان ششمی به کار خود در نوزدهمین دوره بازی های آسیایی هانگژو چین خاتمه داد تا تیم ایران در هر دو بخش مردان و زنان اگرچه فینالیست داشت اما صاحب مدال در این ماده و رشته نشد.