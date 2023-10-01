آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات شبانه پایتخت

به گزارش خبرنگار انتظامی مهر سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت در خصوص اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات شبانه خودروها گفت: رانندگی در شهر تهران و در شب بسیار متفاوت است و شاید خیلی از رانندگان آن را تجربه نکرده باشند.
وی افزود: شبها سرعتها افزایش پیدا میکند و زمینه تخلفات حادثه ساز بیشتر فراهم میشود، برخی رانندگان با رفتارهای غلط ترافیکی خود امنیت و آرامش دیگر شهروندان و رانندگان را سلب و به خطر میاندازند.
سرهنگ موسوی پور گفت: در شش ماهه اول امسال نزدیک به ۳۰۰ نفر کشته در شهر تهران بر اثر تصادفات داشته ایم که ۶۰ درصد تصادفات منجر به فوت در بزرگراهها اتفاق میافتد.
وی افزود: ۵۵ درصد تصادفات منجر به فوت در شب اتفاق افتاده و از این میزان ۳۹ درصد مربوط به عابرین پیاده و ۵۴ درصد مربوط به موتورسواران میباشد.
سرهنگ موسوی پور گفت: این آمار و تصادفات دلخراش و حوادث دردناک ما را بر آن داشت که طرح تشدید برخورد با تخلفات در بزرگراهها را از امشب آغاز نمائیم و با تخلفات حادثه ساز که باعث میشود امنیت و آرامش در معابر شهر تهران به خطر بیافتد برخورد نمائیم.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: تخلفات شبانه در پایتخت تنها لایی کشی و حرکات مخاطره آمیز و سبقت و سرعتهای غیر مجاز نیست بلکه تردد خودروهای سنگین در لاین سوم، استفاده از نورهای شدید و زنونی و سرعتهای زیاد و بحث خطرات دیگر مانند توقف در حاشیه بزرگراه نیز میباشد.
وی گفت: بحث توقف در حاشیه بزرگراهها بسیار مهم است چرا که در شب سرعتها زیاد میشود و همین موضوع امکان بروز حوادث را بسیار زیاد میکند.
سرهنگ موسوی پور افزود: همچنین بحث تردد عابرین پیاده نیز شبها در برخی بزرگراهها مطرح میشود که سرعت غیر مجاز و تاریکی هوا هر دو باعث بروز خطرات جبران ناپذیری برای موتورسواران و عابرین پیاده میشود که تصادفات را افزایش میدهد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بیان داشت: در اکثر حوادثی که روی میدهد علت اصلی حادثه متأسفانه در محل نیست. چرا که رانندگانی هستند که حرکات مخاطره آمیز و حرکات نمایشی انجام میدهند و باعث تغییر مسیر خودروهایی میشوند که در مسیر و لاین اصلی خود در حال حرکت هستند و باعث ایجاد حوادث جبران ناپذیری برای آنان میشوند و پس از آن از محل خارج شده و حادثهای دردناک را رقم زده و خانوادهای را داغدار میکنند.
وی گفت: بنده به اتفاق همکارانم در طرح تشدید برخورد با این تخلفات در جهت ایجاد امنیت و آرامش تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم معابر ایمنی را برای شهروندان مهیا و فراهم نمائیم.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: برابر مقررات خودروهایی که به طور همزمان مرتکب دو تخلف شوند به مدت ۷۲ ساعت در پارکینگ متوقف میشوند.
سرهنگ موسوی پور افزود: در بحث تخلفات کامیونها، بحث حفاظ بار و تردد در لاین سوم و آشکار سازی پلاک سوم مطرح است.
وی اذعان داشت: پلیس مبدا حرکت و تردد کامیونها را در شهر تهران شناسایی کرده است و از مبدا ترددهای آنان کنترل میشود و اجازه نخواهیم داد که با لاستیک صاف، بار غیر مجاز و با نداشتن حفاظ و سایر تخلفات در معابر شهر تهران ترد نمایند.
سرهنگ موسوی پور ادامه داد: در بحث آموزش و فرهنگ ترافیک که مهمترین موضوع است همکاران بنده اقدامات خوبی را انجام داده اند و در برنامه شهر امن در روزهای زوج بهموضوعات فرهنگی _ ترافیکی میپردازند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: نداشتن پلاک و تخلفات مربوط به پلاک خط قرمز پلیس راهور تهران بزرگ است چرا که پلاک هویت وسیله نقلیه است و راننده ممکن است هر تخلفی را با این نداشتن پلاک ممکن است انجام دهد و میتواند تخلفاتی چون سرعت و سبقت، ورود به محدودههای ممنوع و هر نوع تخلف دیگری را بخاطر اینکه پلاک ندارد انجام دهند. همکاران بنده حتماً در صورت مشاهده خودرو را متوقف از ادامه حرکت آنها جلوگیری مینمایند.
وی بیان داشت: پلیس علاوه بر آنکه تخلفات را در سطح معابر کنترل و برخورد میکند در بحث قرارگاه سرعت نیز فعال است و آن را تشکیل داده و از طریق مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ متخلفینی که بیش از ۵۰ کیلومتر بیش از حد مجاز سرعت دارند را به قرارگاه فراخوان و احضار میشوند و بنا بر دستور قضائی که اخذ شده خودروهای آنان اعمال قانون شده و درخصوص عدم تخلف مجدد از آنها تعهدی گرفته میشود.
وی گفت: با بررسی که انجام شده بیشتر متخلفینی که سرعت و سبقت میروند قشر جوان هستند و از همین جا توصیه میکنم که خانوادهها مراقب ترددهای فرزندان خود باشند و خودروی خود را بدون گواهینامه مجاز در اختیار آنان و مخصوصاً در شبها قرار ندهند چرا که ما هم با دیدن صحنههای تلخ تصادفات جدا ناراحت میشویم.
سرهنگ موسوی پور با اشاره به حادثه تلخی که چند وقت پیش اتفاق افتاد گفت: سرنشین خودروی پژو که دختر خانم جوانی بوده به علت نبستن کمربند ایمنی پس از برخورد با مانع از شیشه خودرو به بیرون پرتاب شده و منجر به فوت وی میشود. این موضوع بسیار ناراحت کننده است و به همین دلیل این برخوردها و اعمال قانونها صورت میگیرد تا جلوی این حوادث گرفته شود و حوادث صفر شود و اتفاق و تصادفی را شاهد نباشیم.
وی توصیه داشت: شهروند و رانندگان عزیز طوری رانندگی کنند که هم خود آرامش داشته و از رانندگی لذت برده و هم این آرامش را به دیگران هدیه بدهند.
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