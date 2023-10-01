واکنش وزارت بهداشت به استفاده همگانی از ماسک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید رضایی سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، در پاسخ به این سوال که آیا باید دوباره ماسک بزنیم، گفت: ماسک زدن برای کسی که بیمار است توصیه می‌شود، چون ذرات عفونی که می‌خواهد بیرون بیاید جلویش را می‌گیرد و محیط آلوده نمی‌شود. پس اول از همه خود بیمار ماسک می‌زند. بعد از آن کسانی که از بیمار مراقبت می‌کنند پزشک، پرستار و کسی که به بیمار خیلی نزدیک می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که توصیه نمی‌شود همگان ماسک بزنند، افزود: مگر شرایط خاصی که سیستم بهداشتی می‌بیند که ویروس دارد از یک حدی بیشتر پخش می‌شود آن زمان خود سیستم بهداشت اعلام می‌کند مثل دوره کرونا، می‌گوید همه ماسک بزنید، یا یک گروه‌هایی ماسک بزنند.

رضایی اظهار داشت: پس به طور کلی برای آنفلوانزا ماسک زدن همگانی نداریم، مگر سیستم بهداشتی آن اخطار و شرایط را اعلام کند.

وی افزود: کسانی که ماسک می‌زنند یا بیمار هستند یا از بیمار مراقبت می‌کنند یا به دلایلی مجبورند در فاصله یک متری بیمار قرار بگیرند. آن افراد می‌توانند ماسک بزنند.