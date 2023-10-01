شکست کوراش کار ایران برابر چین/ دنیا آقایی به مدال نقره رسید

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه دیدارهای روز دوم مسابقات کوراش بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۳، دنیا آقایی در وزن ۷۰- کیلوگرم برای کسب مدال طلا به مصاف حریف چینی که دارنده عنوان قهرمانی آسیا بود رفت و با ضربه فنی مغلوب شد و به مدال نقره رسید.

آقایی و حریف چینی در فینال مسابقات کوراش

این کوراش کار ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف «کاخوراوا» از ازبکستان رفت و موفق شد مقابل حریف قدرتمند خود به برتری ۵ بر صفر دست یابد و راهی دیدار نهایی شود.

وی دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شده بود. آقایی در مرحله یک چهارم نهایی ون ته سه او از تایپه را شکست داده بود.

هدایت تیم ملی کوراش بانوان در این بازی‌ها بر عهده محبوبه خورشیدی است.