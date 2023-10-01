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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۱

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

شکست کوراش کار ایران برابر چین/ دنیا آقایی به مدال نقره رسید

شکست کوراش کار ایران برابر چین/ دنیا آقایی به مدال نقره رسید

ملی پوش کوراش بانوان کشورمان با قبول شکست برابر حریفی از چین به مدال نقره این رشته در بازیهای آسیایی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه دیدارهای روز دوم مسابقات کوراش بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۳، دنیا آقایی در وزن ۷۰- کیلوگرم برای کسب مدال طلا به مصاف حریف چینی که دارنده عنوان قهرمانی آسیا بود رفت و با ضربه فنی مغلوب شد و به مدال نقره رسید.

شکست کوراش کار ایران برابر چین/ دنیا آقایی به مدال نقره رسید
آقایی و حریف چینی در فینال مسابقات کوراش

این کوراش کار ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف «کاخوراوا» از ازبکستان رفت و موفق شد مقابل حریف قدرتمند خود به برتری ۵ بر صفر دست یابد و راهی دیدار نهایی شود.

وی دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شده بود. آقایی در مرحله یک چهارم نهایی ون ته سه او از تایپه را شکست داده بود.

هدایت تیم ملی کوراش بانوان در این بازی‌ها بر عهده محبوبه خورشیدی است.

کد مطلب 5899779
بهنام روان پاک

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