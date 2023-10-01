ایکس روشی برای درآمدزایی خالقان محتوا یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، برنامه مذکور در ماه جولای آغاز شده و به کاربران تایید شده با بیش از ۵۰۰ فالوئر اجازه می دهد سهمی از درآمد تبلیغاتی که از پاسخ به پست های آنها ایجاد می شود را دریافت کنند. البته به شرطی که آنها در ۳ ماه قبل از آن ۵ میلیون بازخورد توئیت دریافت کرده باشند.

ایلان ماسک در ماه جولای اعلام کرد مبلغ پرداختی به خالقان محتوا حدود ۵ میلیون دلار بوده است. بنابراین افزایش مبلغ پرداخت ها نشان دهنده هجوم سریع خالقان محتوا برای شرکت در این برنامه یا افزایش تعداد تبلیغات در پلتفرم است.

تغییرات ایکس تحت نظر ایلان ماسک مالک جدید ایکس بسیار زیاد بوده است. توئیتر که زمانی یک سرویس میکروبلاگینگ بود، اکنون به اپی برای همه چیز تبدیل شده است محور این تغییرات نیز روش برخورد با کاربران و اجازه دادن به آنها برای خلق محتوا بوده است.

این مدل اشتراک گذاری درآمد نه تنها برای خالقان سودمند است، بلکه مشوقی برای آگهی دهندگان در پلتفرم به حساب می آید. اکنون آگهی دهندگان فرصت می یابند با کمک محتوایی مرتبط به طیف وسیعی از تماشاچیان دسترسی یابند.

کاربران ایکس برای شرکت در این برنامه باید در سرویس های پرمیوم یا تایید شده سازمانی عضو شوند، حداقل ۵۰۰ فالوئر و ۵ میلیون بازخورد برای پست هایشان در سه ماه اخیر داشته باشند.