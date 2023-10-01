واگذاری ۲۵۰۰ قطعه زمین به خانواده های واجد شرایط

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (۹ مهر) با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در آستانه سالروز میلاد حضرت محمد (ص) در قالب طرحی با عنوان پویش پیامبر رحمت ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران واگذار شد.

این گزارش حاکی است زمین‌های تحویلی رایگان است و فقط از کسانی که دارای سه فرزند هستند پول آماده‌سازی دریافت می‌شود اما خانوارهای دارای چهار فرزند و بیشتر از پرداخت پول آماده‌سازی زمین‌ها نیز معاف هستند.

در راستای اجرای طرح حمایت از جوانی جمعیت، زمین رایگان برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر در نظر گرفته شده است.

متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر که فرزند سوم و بیشتر آنها از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده برای ثبت نام دریافت تسهیلات حوزه زمین و مسکن به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کنند.

بنابراین است طی روزهای آینده به مناسبت میلاد پیامبر (ص) تعداد ۲۰ هزار قطعه زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر واگذار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در مراسم واگذاری زمین به ۲۵۰۰ خانواده مشمول قانون جوانی جمعیت، گفت: تا پایان سال‌جاری روستاها ۵۰۰ هزار قطعه زمین در قالب نهضت ملی مسکن به متقاضیان واگذار خواهد شد و تا سال آینده نیز به همین میزان اهدا می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: در شهرها نیز ۴۰۰ هزار قطعه زمین در قالب خانه‌ها یک طبقه به متقاضیان واگذار شده است تاکنون در شهرها برای نهضت ملی مسکن ۵۰ هزار هکتار زمین تأمین شده که یک اتفاق بزرگ در این طرح است.

وی افزود: دولت سیزدهم می‌توانست مانند دولت گذشته اظهار کند که موضوع ساخت مسکن به ما مربوط نخواهد بود اما با تمام محدودیت‌ها و مشکلات کشور در کشور به بحث تأمین مسکن ورود کردیم و امکان نبود این بازار بزرگ و این میزان تقاضا برای مسکن را رها کرد.

وی با یادآوری عقب ماندگی در بخش مسکن، تاکید کرد: مجبور بودیم زیرساخت‌ها، بانک‌ها، تأمین زمین و… را در کوتاه‌ترین زمان فراهم کنیم و در این دولت وارث ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر بودیم که تا امروز از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است.