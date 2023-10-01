به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی اسلواکی نشان می‌دهد که «رابرت فیکو»، نخست‌وزیر سابق اسلواکی و حزب چپ‌گرای او پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شده‌اند.

اداره آمار اسلواکی اعلام کرد که با شمارش ۹۹.۹۸ درصد آراء از ۶ هزار مرکز رأی‌گیری، رابرت فیکو و حزب چپ‌گرای او، ۲۲.۹ درصد آراء را کسب کردند و پیشتاز انتخابات هستند.

به نوشته آسوشیتدپرس، انتخابات روز شنبه اسلواکی آزمونی برای سنجش حمایت این کشور اروپای شرقی از همسایه‌اش یعتی اوکراین در جنگش با روسیه بود و اکنون پیروزی حزب رابرت فیلکو می‌تواند اتحاد شکننده در اتحادیه اروپا و ناتو را تحت تأثیر قرار دهد. فیلکو در دو دوره (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸) نخست‌وزیر اسلواکی بود.

رابرت فیکو ۵۹ ساله پیش از این گفته بود اگر موفق شود دوباره به قدرت بازگردد، حمایت نظامی از اوکراین را متوقف می‌کند.

کشور اسلواکی که دارای ۵.۵ میلیون نفر جمعیت است، در سال ۱۹۹۳ بعد از فروپاشی چکسلواکی و تبدیل آن به دو کشور (چک و اسلواکی)، ایجاد شد. دولت کنونی اسلواکی از ابتدای جنگ اوکراین، ضمن پیوستن به تحریم‌ها علیه روسیه، حمایت‌های تسلیحاتی از اوکراین را در دستور کار قرار داده است.

نتایج انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که هیچیک از احزاب موفق نشدند صندلی‌های لازم برای تشکیل دولت را کسب کنند و بنابراین باید دولت ائتلافی تشکیل شود.به طور سنتی، رئیس‌جمهور اسلواکی از رهبر حزبی که بیشترین آرای انتخابات را کسب کرده، می‌خواهد که کابینه تشکیل دهد. بنابراین رابرت فیکو به احتمال زیاد، نخست‌وزیر بعدی اسلواکی خواهد شد.

حزب «مترقی»، حزب لیبرال و حامی غرب در اسلواکی تنها ۱۷ درصد آرای انتخابات را کسب کرده و با اختلاف زیاد با حزب رابرت فیکو، در رده دوم قرار گرفته است. رابرت فیکو در تبلیغات انتخاباتی بارها ضمن مخالفت با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه اعلام کرد که خواهان مسدود کردن راه برای عضویت اوکراین در ناتو است. این سیاستمدار و نخست‌وزیر سابق اسلواکی ضمن مخالفت با ارسال کمک تسلیحاتی به اوکراین پیشنهاد کرده که اتحادیه اروپا و آمریکا باید از نفوذ خودشان استفاده و روسیه و اوکراین را به پذیرش یک توافق صلح مجبور کنند.