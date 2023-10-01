عیب یابی و علت کم شدن ولتاژ موتور برق

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، زمانی که یک موتور برق می‌خرید انتظار دارید که برق مورد نیاز شما را تأمین کند اما این امکان وجود دارد که به خاطر دلایلی ولتاژ خروجی موتور برق دچار نوساناتی شود. از جمله این عوامل تأثیرگذار بر روی افت ولتاژ در موتور برق خرابی رگلاتور موتور، اشکال در کاربراتور، موتور گرفتگی، فیلر هوا نقص فنی در نشانگر ولت متر، مشکل خرابی در فیلر سوخت و گسل زمین است که با خواندن این متن شما می‌توانید متوجه شوید افت ولتاژ موتور برق شما به کدام یک از موارد ربط دارد و چگونه می‌توانید آن را برطرف کنید و آیا نیاز است برای حل مشکل به خدمات فروش و تعمیرات مراجعه کنید یا نه؟

موتو برق چیست و اجزای آن

قبل از آشنایی با مشکلات انواع موتور برق بهتر است آشنایی بیشتری با خود موتور برق و انواع آن داشته باشید.

موتور برق یا ژنراتور (Generator) دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. عمدتاً از اصول الکترومغناطیسی برای عملکرد خود استفاده می‌کند. موتور برق از اهمیت بسیاری در صنایع، خانه‌ها، و بسیاری از دیگر کاربردها برخوردار است. در زیر، اجزای یک موتور برق را توضیح می‌دهیم.

عیب یابی موتور برق و دلایل خرابی آن

موتور برق‌ها ممکن است دچار مشکلات زیادی شوند. برای آشنایی بیشتر و رفع هر مشکل بهتر است ابتدا دلیل آن را بدانید. در ادامه چند مورد از عیب یابی و مشکلاتی که برای موتور برق‌ها به وجود می‌آید را بیان می‌کنیم.

خرابی نشانگر ولت متر

نشانگر ولت متر یک وسیله الکترونیکی است که ولتاژ را نمایش می‌دهد. اگر این نشانگر خراب شود یا دچار اشکالاتی در عملکردش شود، ممکن است اطلاعات نادرستی را نمایش دهد و ولتاژ واقعی را به درستی نشان ندهد. در نتیجه، می‌تواند به اشتباه به عنوان عامل افت ولتاژ تشخیص داده شود.

خرابی رگلاتور ولتاژ

رگلاتور ولتاژ یک قطعه مهم در سیستم موتور برق است که وظیفه تنظیم ولتاژ خروجی موتور برق را دارد. اگر این رگلاتور خراب شود یا به درستی عمل نکند، ممکن است ولتاژ خروجی موتور برق کاهش یابد. این افت ولتاژ می‌تواند به علت نقص در رگلاتور ولتاژ باشد.

مشکلات در کاربراتور

کاربراتور موتور برق وظیفه ترکیب و سوخت رسانی سوخت و هوا به موتور را دارد. اگر کاربراتور دچار مشکلاتی مثل گرفتگی یا تنظیم نادرست شود، ممکن است نسبت سوخت به هوا تغییر کند و این باعث افت ولتاژ در موتور برق شود. به عبارت دیگر، موتور نمی‌تواند به درستی کار کند و این مشکل به علت مشکلات کاربراتور ایجاد می‌شود.

گسل زمین

وقوع گسل زمین به معنای از دست رفتن اتصال به زمین در یک سیستم برقی است. این موضوع می‌تواند به کاهش ولتاژ و جریان برق در سیستم منجر شود. اگر زمین به عنوان مسیر بازگشت جریان الکتریکی قطع شود، ولتاژ در دستگاه‌های برقی نمی‌تواند به درستی منظور شود و عملکرد موتور برق تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

گرفتگی فیلتر هوا

فیلتر هوای موتور برق وظیفه تصفیه هوای وارد شده به موتور را دارد. اگر این فیلتر دچار گرفتگی یا آلودگی شود، می‌تواند جلوی عبور هوا را بگیرد و تأمین هوای کافی برای موتور را متوقف کند. این مشکل باعث افت ولتاژ می‌شود زیرا موتور نیاز به هوای کافی برای احتراق سوخت دارد. به عبارت دیگر، اگر هوا به درستی در موتور نفوذ نکند، ترکیب سوخت و هوا به دستگاه انژکتور نمی‌رسد و می‌تواند باعث افت ولتاژ و عدم عملکرد موتور شود.

مشکل و خرابی فیلتر سوخت

فیلتر سوخت مسئول تصفیه سوخت مورد استفاده در موتور برق است. اگر این فیلتر دچار مشکل یا آلودگی شود، می‌تواند سوخت را آلوده کند و به سیستم سوخت رسانی آسیب برساند. سوخت آلوده باعث افت ولتاژ می‌شود همچنین آلودگی در سوخت می‌تواند باعث فرسایش قطعات موتور و کاهش عمر مفید آن ش

به طور کلی با علائم افت ولتاژ موتور برق اشنا شدید اما برای برطرف کردن ان ها نیاز مند تخصص و تجربه است و شما تنها خوتان نمی‌توانید به راحتی این مشکلات را بر طرف کنید به همین خاطر توصیه می‌شود برای خرید موتور برق وسیله‌ای را خریداری کنید که دارای گارانتی بلندمدت است.

اجزای اصلی موتور برق‌ها

برای اینکه با علت‌های خرابی موتور برق‌ها آشنا شوید، بهتر است اجزای موتور برق‌ها را به خوبی بشناسید.

انواع مختلفی از موتورهای برق و ژنراتورها وجود دارند، اما اجزای اصلی موتور برق به شرح زیر هستند:

موتور: (Engine) این قسمت از دستگاه مسئول تولید انرژی مکانیکی است. به وسیله یک منبع نیروی مکانیکی مثل موتور احتراق داخلی یا موتور بخار، این بخش انرژی مکانیکی تولید می‌کند.

آلترناتور (Alternator): آلترناتور بخشی از دستگاه است که از انرژی مکانیکی ورودی را به عنوان گشتاور مکانیکی استفاده می‌کند و انرژی الکتریکی متناظر را تولید می‌کند. این انرژی الکتریکی به شکل جریان متناوب (AC) تولید می‌شود.

سیستم سوخت (Fuel System): در موتورهای احتراق داخلی مانند موتورهای دیزلی یا بنزینی، سیستم سوخت ورودی به موتور مسئول تزریق و مدیریت سوخت است. این سوخت سوخته شده و انرژی مکانیکی تولید می‌کند.

خنک‌کننده (Cooling System): موتورها دائماً گرم می‌شوند و برای جلوگیری از افزایش دما و آسیب به قطعات داخلی، یک سیستم خنک‌کننده برای مدیریت دمای موتور استفاده می‌شود. این سیستم معمولاً آب را به عنوان وسیله خنک‌کننده استفاده می‌کند.

روغن‌رسانی (Lubrication System): روغن‌رسانی به منظور حفاظت و روان کردن قطعات متحرک موتور استفاده می‌شود. روغن در نقاط مختلف موتور به وسیله یک سیستم پمپاژ و توزیع می‌شود.

تنظیم کننده ولتاژ (Voltage Regulator): برای تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی برق متناوب (AC) یا برق مستقیم (DC) تولید شده استفاده می‌شود.

پانل برق (Control Panel): این قسمت به کنترل و مانیتورینگ دستگاه موتور برق و تجهیزات خروجی برق AC و DC می‌پردازد. اینجا می‌توانید ویژگی‌های مختلفی را تنظیم کرده و از عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل کنید.

این اجزا و قطعات با همکاری و هماهنگی به یکدیگر کمک می‌کنند تا موتور برق انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرده و برق تولید کند.

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