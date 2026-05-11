متکی: پول سربازان و پایگاه های نظامی آمریکایی را کشورهای منطقه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر اسبق امور خارجه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: آمریکایی ها در خلیج فارس رو به ایران ایستادند و گفتند: ما باید ریشه ملت ایران را بزنیم.

وی افزود: در ۴۰ سال گذشته آمریکایی ها پایگاه های هوایی، زمینی و نظامی خود را در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان ما پخش کردند. تهدید این پایگاه ها متوجه ما شد و طبیعی است که ما برای اعمال حق بی ضرر خود بر تنگه هرمز کنترل داشته باشیم.

متکی اشاره داشت: آمریکایی ها کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحقیر کردند و پیوست توافق شورای همکاری خلیج فارس این بود که کشورها منطقه باید تابع آمریکا باشند!



نماینده مجلس و وزیر اسبق امور خارجه ادامه داد: ما تا جایی روابطمان با کشورهای منطقه جلو می رفت، ولی در سطح بالا آنها اجازه روابط با ما نداشتند.



وی خاطرنشان کرد: پول سربازان و پایگاه های منطقه را همین کشورهای منطقه می دهند.