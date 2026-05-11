۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

متکی: پول سربازان و پایگاه های نظامی آمریکایی را کشورهای منطقه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر اسبق امور خارجه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: آمریکایی ها در خلیج فارس رو به ایران ایستادند و گفتند: ما باید ریشه ملت ایران را بزنیم.

وی افزود: در ۴۰ سال گذشته آمریکایی ها پایگاه های هوایی، زمینی و نظامی خود را در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان ما پخش کردند. تهدید این پایگاه ها متوجه ما شد و طبیعی است که ما برای اعمال حق بی ضرر خود بر تنگه هرمز کنترل داشته باشیم.

متکی اشاره داشت: آمریکایی ها کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحقیر کردند و پیوست توافق شورای همکاری خلیج فارس این بود که کشورها منطقه باید تابع آمریکا باشند!

نماینده مجلس و وزیر اسبق امور خارجه ادامه داد: ما تا جایی روابطمان با کشورهای منطقه جلو می رفت، ولی در سطح بالا آنها اجازه روابط با ما نداشتند.

وی خاطرنشان کرد: پول سربازان و پایگاه های منطقه را همین کشورهای منطقه می دهند.

کد مطلب 6827206

    • IR ۰۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      لعنت عذاب خدا بر حکومتهای ذلت پذیر ترسو بدبخت منطقه از : آذربایجان ترکیه تا سعودی امارات بحرین قطر کویت عراق سوریه لبنان اردن مصر و....
    • ایرانی IR ۰۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      راست میگن.اگه یه خونه ای آتش بگیره و همسایگان اون خونه فقط تماشاکننداون تارسیدن آتش نشانی آتش میگیره.ولی زمینش مقدس میشه.کشورماهم مثل همون خونه است که همسایگان جنوبی توی اون آتش انداختندونشستندسوختن آن راتماشاکردند.اونافقط نگران منافع خودشون هستندامانمیفهمندکه منافع اونهابامنافع ایران عزیزگره خورده..کشورهای عربی نمیدونندکه امریکافقط به فکراسراییله.وکشتی های خودشو دردریامستقرکرده .به خیال خودش محاصره دریایی کرده.چی خیال کردند.مامردم ایران ونیروهاای مسلح این خونه زیباراحفظ میکنیم.خونه.دشمنان راخراب
    • IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      از سال 2001 تاکنون پول سربازان و پایگاه های نظامی آمریکایی را کشورهای منطقه می دهند

