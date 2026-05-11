به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با تقدیر از اقدامات این نهاد در عرصه تأمین مسکن برای اقشار هدف، افزود: خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم است و نقش بنیاد مسکن در تحقق این هدف، بسیار برجسته و اثرگذار است.



وی با اشاره به احداث مجتمع ۴۸ واحدی شهر خورموج اظهار داشت: پروژه ۴۸ واحدی شهر خورموج از اقدامات خوب بنیاد مسکن در شهرستان دشتی است که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و با افتتاح آن، تعدادی از مردم صاحب خانه خواهند شد.



فرماندار دشتی با قدردانی از مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر و مجموعه بنیاد مسکن شهرستان دشتی گفت: در سیل اخیر نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کنار مجموعه دولت با حضور به‌موقع در مناطق سیل‌زده، موجب امیدآفرینی در بین مردم شد و در کنار آن عملکرد این نهاد در مدیریت بحران و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده نیز قابل تقدیر است.



مقاتلی با بیان اینکه «در بسیاری از شاخص‌ها، عملکرد بنیاد مسکن مطلوب است» افزود: دولت در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن را به دهک‌های زیر پنج دارای زمین در شهر خورموج پرداخت می‌کند.



وی بیان کرد: این تسهیلات با نرخ سود پنج درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به افرادی که در دهک‌های زیر پنج درآمدی قرار دارند و در شهر خورموج دارای زمین مسکونی هستند اعطا می‌شود.



فرماندار دشتی از همه واجدان شرایط خواست برای بهره‌مندی از این تسهیلات و تشکیل پرونده به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتی مراجعه کنند.