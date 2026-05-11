فرماندار بوشهر: رفع مشکلات فضاهای آموزشی و فرهنگی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان بوشهر با بیان اینکه اثرگذاری معلم فراتر از کلاس درس و شامل تربیت کل ارکان جامعه است، اظهار کرد: اعتقاد راسخ داریم که موفقیت و سربلندی فرزندان سرزمین‌مان در دفاع از کشور پهناور ایران در تمامی حوزه‌ها از مسیر آموزش و پرورش عبور می‌کند.

فرماندار بوشهر در ادامه تصریح کرد: امروز کلاس‌های درس به وسعت ایران پهناور و عزتمند در قالب تجمعات شبانه مردمی در خیابان‌ها برپا شده است و هر شب در این اجتماعات، درس ایستادگی ایثار و وطن‌دوستی در عرصه خیابان تبیین، تکرار و تمرین می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی، گفت: وظیفه حاکمیتی ما حمایت و تکریم از معلمان نمونه و جامعه فرهنگیان است.

فرماندار بوشهر با اشاره به سیاست‌های دولت در خصوص عدالت در توسعه فضاهای آموزشی، گفت: توسعه فضاهای آموزشی نقش مهمی در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دارد و این مسیر با جدیت در بوشهر دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت شتاب‌بخشی به روند توسعه زیرساخت‌ها، اظهار داشت: در این مسیر باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران اقدامات با شتاب بیشتری دنبال شود.

فرماندار بوشهر در ادامه افزود: قدردان معلمانی هستیم که همواره در میدان‌های حماسی و حساس کشور حضور مقتدرانه داشته‌اند.

وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل تعلیم و تربیت، خاطرنشان کرد: اقتدار هر کشور بیش از آنکه در میدان‌های نظامی و اقتصادی شکل بگیرد، در کلاس‌های درس ساخته می‌شود و اگر نسلی عالم امیدوار و دارای هویت تربیت شود هیچ قدرتی توان غلبه بر آن را نخواهد داشت.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه نقش معلم از یک وظیفه صرفاً آموزشی فراتر رفته و به نقشی راهبردی در امنیت و آینده کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: حضور معلمان در کلاس درس، حضوری در خط مقدم جبهه امید، آگاهی و هویت‌بخشی به نسل جوان محسوب می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های معلمان، روحیه ایثار و تعهد فرهنگیان را سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده دانست و بر لزوم تقویت آموزش‌های نوین مهارت‌محور و خلاقانه تأکید کرد.