فرماندار دشتی: زیرسازی محور خورموج–لاور تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از محور خورموج–لاور اظهار کرد: عملیات زیرسازی بخش باقی‌مانده این محور به پایان رسیده است و پیگیری جهت تامین آسفالت مسیر انجام شده که روند اجرای آن به‌ زودی آغاز می‌شود.



وی افزود: طی مدت اخیر حدود پنج کیلومتر از این مسیر تکمیل شده و یک کیلومتر دیگر نیز در مرحله آسفالت قرار دارد که با اجرای آن، پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.



فرماندار دشتی با اشاره به مطالبات مردم منطقه گفت: اجرای این پروژه از مطالبات به‌حق مردم بود که در دولت چهاردهم در حال تکمیل است و نقش مهمی در تسهیل تردد و توسعه منطقه خواهد داشت.



مقاتلی از افتتاح این محور در هفته دولت خبر داد و افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، بخشی از مشکلات تردد در این مسیر برطرف خواهد شد.



وی همچنین از مشارکت کارخانه سیمان مند دشتی در اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: همراهی بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی می‌تواند روند توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان را تسریع کند.