به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس، ریاض به هتاکی مجدد به قرآن در سوئد واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه عربستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای اقدام یکی از افراط گرایان در شهر مالمو سوئد به سوزاندن نسخه‌ای از قرآن کریم که با آگاهی از سوی مقامات سوئد بود را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است: وزارت خارجه عربستان بر موضع مخالف خود با این اقداماتی که به طور برنامه ریزی شده در برخی از پایتخت‌های اروپایی تکرار می‌شود و به بهانه آزادی بیان احساسات میلیون‌ها مسلمان در جهان را تحریک می‌کند، تاکید می‌کند.

وزارت خارجه عربستان همچنین بر مطالبه ریاض از مقامات سوئد مبنی بر اهمیت مقابله فوری به این اقدامات و توقف ارائه مجوز به این گروه افراط گرا که در ترویج نفرت پراکنی و نژادپرستی نقش دارند، تاکید کرد.

لازم به ذکر است که روز گذشته سلوان مومیکا مهاجر عراقی بار دیگر در اقدامی موهن یک نسخه از قرآن کریم را در سوئد به آتش کشید. این حادثه در شهر «مالمو» و تحت حمایت پلیس سوئد به انجام رسید.