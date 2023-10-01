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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۲

سیل در ویتنام ۱۹ کشته و زخمی بر جای گذاشت

سیل در ویتنام ۱۹ کشته و زخمی بر جای گذاشت

کمیته ملی پیشگیری از بلایای طبیعی ویتنام روز یکشنبه اعلام کرد سیل در مناطق شمالی و مرکزی ویتنام در طول هفته گذشته، ۹ کشته، یک مفقود و ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سیل ناشی از باران شدید همچنین به خانه‌ها، جاده‌ها، حوضچه‌های آبزی پروری، مزارع برنج و سایر محصولات زراعی آسیب رسانده و باعث مرگ پرندگان و گاوها شده است.

بر اساس گزارش اداره کل آمار این کشور، بلایای طبیعی، عمدتاً سیل و رانش زمین، در طول سال جاری ۹۸ کشته یا مفقود به همراه داشته و ۱۰۳ نفر دیگر را در ویتنام مجروح کرده است.

ویتنام کشوری است در لبه شرقی سرزمین اصلی جنوب شرقی آسیا، با مساحت ۳۳۱۲۱۲ کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر و پانزدهمین کشور پرجمعیت جهان است.

کد مطلب 5900111

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