سیل در ویتنام ۱۹ کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سیل ناشی از باران شدید همچنین به خانه‌ها، جاده‌ها، حوضچه‌های آبزی پروری، مزارع برنج و سایر محصولات زراعی آسیب رسانده و باعث مرگ پرندگان و گاوها شده است.

بر اساس گزارش اداره کل آمار این کشور، بلایای طبیعی، عمدتاً سیل و رانش زمین، در طول سال جاری ۹۸ کشته یا مفقود به همراه داشته و ۱۰۳ نفر دیگر را در ویتنام مجروح کرده است.

ویتنام کشوری است در لبه شرقی سرزمین اصلی جنوب شرقی آسیا، با مساحت ۳۳۱۲۱۲ کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر و پانزدهمین کشور پرجمعیت جهان است.