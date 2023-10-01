واکنش قاهره به انفجار ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، قاهره به انفجار ترکیه واکنش نشان داد و آنرا به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، مصر به شدت حمله تروریستی در آنکارا پایتخت ترکیه و هدف قرار گرفتن مقر اداره امنیت وزارت کشور ترکیه که به زخمی شدن یک پلیس انجامید را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که مصر، حمله به مقر اداره کل امنیت در وزارت کشور ترکیه در آنکارا را محکوم می کند.

وزارت خارجه مصر بیان کرد: مصر همبستگی کامل خود را با دولت و ملت ترکیه اعلام می دارد و آرزوی شفای عاجل مجروحان را دارد.

در این بیانیه همچنین آمده است: مصر بر موضع ثابت و اصولی خود در مخالفت با هر نوع تروریسم و خشونتی که به بی ثباتی و ترساندن شهروندان منجر شود، تاکید دارد.

این درحالی است که پیش از این وزیر کشور ترکیه اعلام کرد دو تروریست عاملان اصلی حمله امروز در آنکار بوده اند که یکی از آنها خودش را درون خودرویی منفجر کرده و نفر دوم نیز پس از تبادل آتش با نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

وی اعلام کرد که در این حمله که دفتر امنیتی وزارت کشور را هدف قرار داده دو افسر ترکیه ای زخمی شده اند.