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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

همزمان با آغاز پیش‌فروش بلیت؛

پوستر نمایش «این مرد بالشی یا اون مرد بالشی» منتشر شد

پوستر نمایش «این مرد بالشی یا اون مرد بالشی» منتشر شد

با انتشار پوستر نمایش «این مرد بالشی یا اون مرد بالشی» پیش‌فروش اینترنتی این نمایش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، با انتشار پوستر نمایش «این مرد بالشی یا اون مرد بالشی» نوشته مارتین مک دونا و کارگردانی علی پیله‌ور، این نمایش پیش فروش اینترنتی خود را آغاز کرد.

مینا قانع طراح پوستر این نمایش است که مهر و آبان ۱۴۰۲ در تماشاخانه جمشید مشایخی روی صحنه می‌رود.

سایر عوامل نمایش عبارتند از: مدیر تولید: فرزانه ملکی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مرتضی اسدی، منشی صحنه: حدیث خرمی، طراح لباس و صحنه: پیمان عبادی، طراح گریم: سولماز نجفی، مجریان گریم: فرزاد امیری، لیلا چهارلنگی، طراح نور: علی پیله‌ور، نور و صدا: حدیث خرمی، طراح پوستر و بروشور: مینا قانع، عکاسان: پریسا سلطانی، وحید دهرویه، شیلا غیور، مینا قانع، انتخاب موسیقی: امیر عبادی، روابط عمومی: مرجان راد، ساخت تیزر: حدیث خرمی تهیه‌کننده: شاهین شریفی منش مترجم: امیرحسین فهادان و بازیگران: امیرعبادی، میثم پیرمحمدی، علی پیله‌ور.

این نمایش مهر و آبان ١۴٠٢ هر روز به غیر از شنبه‌ها در تماشاخانه مشایخی مجموعه تئاتر مان رأس ساعت ٢٠: ٣٠ روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 5900156
سید امیر شایان حقیقی

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