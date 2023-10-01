روسیه: ۲۸۰ نظامی اوکراین کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه در بیانیهای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: در محور کراسنولیمانسکی بیش از ۶۵ نیروی نظامی اوکراینی کشته و ۲ خودرو جنگی زرهی آنان نیز منهدم شدند.
وزارت دفاع روسیه در این خصوص میافزاید: در محور دونتسک بیش از ۱۵۰ نیروی اوکراینی کشته و زخمی شدند و ۲ تانک و سیستم دفاع هوایی «استرلا- ۱۰» دشمن منهدم شد.
بیانیه مذکور در ادامه اضافه میکند: در محور زاپروژیا، حدود ۳۰ نیروی کی یف کشته و یک تانک، هویتزرهای دی-۲۰ و دی-۳۰ و همچنین یک توپخانه «ام۷۷۷» دشمن منهدم شد.
این بیانیه در ادامه میافزاید: در محور دونتسک جنوبی، نزدیک به ۳۵ نیروی اوکراینی کشته و یک هویتزر اف اچ ۷۰ ساخت انگلیس منهدم شد.
ضدحملات ارتش اوکراین که از ماهها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آبوتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بیسروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارشها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدهاند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربیها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید میکرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نهتنها مناطق شرقی ازدسترفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روسها را نیز از شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همهپرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشمانداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربیها قرار نداده است.
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