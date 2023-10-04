روسیه: از پیشروی یگان نیروهای مسلح اوکراین به کریمه جلوگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تلاش یک گروه خرابکار اوکراینی وابسته به اطلاعات نظامی اوکراین برای نفوذ به شبه جزیره کریمه خنثی شده است.

در بیانیه صادره از سوی سرویس امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: از تلاش یگان دریایی نیروهای مسلح اوکراین برای ورود به خاک کریمه در ساعات نیمه شب گذشته جلوگیری شد.

به گزارش آناتولی، وزارت دفاع روسیه هم در بیانیه ای اعلام کرد: جت‌ های نیروی هوایی روسیه از پیشروی یگان نیروهای مسلح اوکراین با یک قایق‌ تندرو نظامی و ۳ موتورسیکلت دریایی به سمت دماغه ترخانکوت در شمال غربی دریای سیاه، جلوگیری کردند.

بیانیه سرویس امنیت فدرال روسیه اطلاعات بیشتری را در این باره رسانه ای نکرده است.