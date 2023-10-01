جشنواره ورزشی «سکوت شاد» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این ویژهبرنامه که عصر یکشنبه برای ناشنوایان و کمشنوایان بوشهری به اجرا درآمد، فرماندار بوشهر، اعضای شورای شهر، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر و تعدادی از شهروندان و خانواده توانیابان، ویژه ناشنوایان و خانوادههای ایشان برگزار شد.
در این جشنواره که با حضور نزدیک به ۱۰۰ نفر از ناشنوایان و کمشنوایان شهر بوشهر برگزار شد، برنامههای متنوعی در راستای شور و نشاط اجتماعی اجرا شد.
مچاندازی، تنیس روی میز، دارت، پرتاب حلقه، و… از جمله برنامههای برگزار شده در این جشنواره بود.
در پایان به تعدادی از نفرات هدایایی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر اهدا شد.
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