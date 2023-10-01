چندین کشته و زخمی در انفجار خودروی مشکوک جنوب رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، انفجار خودروی بمب گذاری شده در جنوب رژیم صهیونیستی چند کشته و زخمی برجای گذاشت.
گزارشهای اولیه حاکی از کشته شدن دستکم یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر در حادثه انفجار خودروی بمبگذاری شده و تیراندازی در نزدیکی کریات ملاچی در مناطق جنوبی است.
به گفته مأموران امنیتی که در صحنه حاضر شدند، یک خودرو بین مسیرهای تردد منفجر و دو نفر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. بعداً اعلام شد یکی از زخمیها کشته شده و حال دیگری در سطح متوسط است.
به گفته سرویس اورژانس محلی، دو نفر بر اثر شلیک گلوله در همان نزدیکی زخمی شدند، که حال یکی وخیم و یکی متوسط گزارش شد. گزارشهای اولیه حاکی از آن است که تیراندازی از سوی پلیس در واکنش به انفجار خودروی بمب گذاری شده صورت گرفته است.
گمان میرود این حادثه بخشی از یک خصومت مداوم بین خانوادههای جنایتکار محلی بوده است.
رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بحرانهای سیاسی بیسابقهای را تجربه میکند. پس از یک دوره بیثباتی سیاسی که منجر به برگزاری پنج انتخابات زودهنگام کنست در یک بازه زمانی نزدیک به چهار سال شد؛ در تازهترین مورد، این رژیم یک بحران بیسابقه قانون اساسی را تجربه میکند که با قراردادن سیستم قضائی و حامیان آن در برابر قوه مقننه و دولت؛ این رژیم را بیشازپیش به یک نیروی بیثبات کننده و تنشآفرین در منطقه تبدیل خواهد نمود.
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