۲۰ زخمی براثر وقوع دو انفجار در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وقوع دو انفجار مهیب در «استانبول» ترکیه دست کم بیست زخمی بر جای گذاشت.
وزیر کشور ترکیه می گوید که دست کم در یکی از این انفجارها، یک خودروی بمب گذاری شده اتوبوس حامل پلیس ضدشورش ترکیه را هدف قرار داده و یکی دیگر از انفجارها به صورت انتحاری بوده است.
گزارشها حاکی از آن است که دو انفجار یکی در میدان تقسیم در مرکز شهر استانبول و دیگری در نزدیکی «سوزر پلازا» رخ داده است. منابع خبری اعلام کردند که این انفجارها دو ساعت پس از اتمام یک مسابقه فوتبال رخ داده است.
شبکه های تلویزیون محلی ترکیه تصاویری از زبانه های آتش در استادیوم «وودافون» در محله «بشیکتاش» استانبول را نمایش می دهند. برخی گزارشها از تیراندازی در نزدیکی استادیوم خبر می دادند.
دست کم بیست تن بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی این استادیوم زخمی شدند. مجروحان این انفجار اغلب افسران پلیسی بودند که مسئولیت حفظ امنیت مسابقه فوتبال را برعهده داشتند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی ترکیه از کشته شدن دست کم ۱۳ نفر در انفجار استانبول خبر داد.
همچنین رسانه های ترکیه از خنثی سازی یک بسته مشکوک در خارج از استادیوم مذکور در پی این دو انفجار خبر دادند.
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