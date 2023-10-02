اسامی روزهای هفته جهانی فضا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی نیکخو، دبیر هفته جهانی فضا با بیان اینکه کمیته جهانی برگزاری مراسم هفته فضا، شعار «فضا و کارآفرینی» را به عنوان شعار سال ۲۰۲۳ هفته جهانی فضا تعیین کرده است، اظهار داشت: سازمان فضایی ایران نیز در راستای همراهی با برگزاری این رویداد، با هدف ترویج و توسعه دانش فضایی، برای هر کدام از روزهای این هفته نامی را در نظر گرفته است.

دبیر هفته جهانی فضا تاکید کرد؛ انتخاب شعار «فضا و کارآفرینی» برای هفته جهانی فضا، نشان دهنده اهمیت فناوری فضایی در موضوع کارآفرینی و اشتغال‌زایی است و توسعه این فناوری بسترهای جدید و گسترده‌ای را چه برای کارآفرینان و چه برای جوانان و علاقه مندان فعالیت در این حوزه مهیا کرده است.

وی افزود: همان طور که انجمن هفته جهانی فضا در بیانیه خود آورده است، با کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های پرتاب، اکنون این امکان برای یک کسب و کار کوچک وجود دارد که یک ماهواره کوچک را ساخته و پرتاب کند و این امکان برای کارآفرینان فراهم شده تا با تولید محصولاتی نو بر پایه داده‌های ارزشمند فضایی، خدمات متنوعی را در اختیار دولت‌ها و صنعت قرار دهند.

نیکخو با اشاره به نامگذاری روزهای هفته جهانی فضا در زمینه‌های مختلف کارآفرینی در حوزه فضایی افزود؛ برنامه‌های تدوین شده برای این هفته از روز چهارشنبه ۱۲ مهر با عنوان «فضا و کارآفرینی» آغاز خواهد شد. روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه با عنوان «فناوری فضایی، صنعت پیشران» نامگذاری شده است.

دبیر هفته جهانی فضا گفت: برای روز جمعه ۱۴ مهر، عنوان «فضا و توسعه زیست بوم‌های کارآفرینی» و برای روز شنبه ۱۵ مهر ماه نیز عنوان «فضا و کارآفرینی برای نسل آینده» انتخاب شده است.

به گفته وی، کمیته برگزاری هفته جهانی فضا، روز یکشنبه ۱۶ مهرماه را با عنوان «فضا، اقتصاد آینده» و روز دوشنبه ۱۷ مهر را با عنوان «سرریز فناوری فضایی و کارآفرینی» نامگذاری کرده و عنوان «فضا و فرصت‌های کارآفرینی» را برای سه شنبه ۱۸ مهرماه در نظر گرفته است.

نیکخو تاکید کرد: در راستای نامگذاری روزهای این هفته، برنامه‌های ترویجی و کاربردی بسیاری با همکاری نهادهای مختلف و برای اقشار و گروه‌های سنی مختلف در سراسر کشور برگزار خواهد شد. ویژه برنامه‌های دانش آموزی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که برای اجرا در این هفته مدنظر قرار گرفته است.

دبیر هفته جهانی فضا ضمن دعوت از تمامی علاقه مندان، گروه‌ها، نهادهای علمی و سازمان‌های سراسر کشور برای اجرای رویدادهای علمی و ترویجی در این هفته افزود؛ روابط عمومی سازمان فضایی ایران برای کمک به برگزاری رویدادهای علمی و آموزشی در سراسر کشور آمادگی دارد و علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۰۱۹۹۹۰، تماس حاصل نمایند.