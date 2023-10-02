تولید فیلم کوتاه «بالا، پایین» تمام شد/ فیلمی فانتزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، تولید فیلم کوتاه «بالا، پایین» به نویسندگی و کارگردانی محمدعلی حسینی و تهیهکنندگی مشترک زهرا راسار و انجمن سینمای جوانان ایران، به پایان رسید.
این فیلم کوتاه که یکی از طرحهای مورد تایید پیچینگ انجمن سینمای جوانان ایران است، هم اکنون در حال سپری کردن مراحل فنی و پستولید است و احتمال دارد طراحی و ساخت جلوههای ویژه آن بیش از ۲ ماه زمان ببرد.
فیلمبرداری «بالا، پایین» که در ژانر کودک و در حال و هوای فانتزی ساخته شده است، در سرحدآباد و مهرشهر کرج و مدت ۵ روز به طول انجامید.
بابک بهشاد و یاسمن نصیری همراه با بازیگران کودک پویا یوسفی و هلیا فروغیان، مقابل دوربین مهدی ایلبیگی رفتند.
در خلاصه داستان «بالا، پایین» آمده است: «خانه در حال تخریب است. پس پارسا و نازی برای نجات خانه دست به کار میشوند.»
برخی از عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدعلی حسینی، دستیار کارگردان و برنامهریز: علی نصیر، منشی صحنه: غزاله غلامی، مدیر فیلمبرداری: مهدیایل بیگی، صدابردار: سامان شهامت، گریم: صحرا صدری، طراح صحنه: فرهاد محمد ربیع، تدوین: محمدعلی حسینی، مدیر تولید: حمیدرضا ساسانی، عکاس: سامان اکبری، مشاور رسانهای: آزاده فضلی، تهیهکننده: زهرا راسار و انجمن سینمای جوانان ایران.
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