عاملان قمه کشی در ابهر روانه زندان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدیخانی روز دوشنبه گفت: در پی وقوع یک مورد شرارت و قدرت نمایی با سلاح سرد در منطقه «شناط» شهرستان ابهر که باعث ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان شده بود، بلافاصله عوامل یگان امداد جهت بررسی به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: متهمان به محض حضور مأموران پا به فرار گذاشتند ولی بعد از احراز هویت، سه نفر از اراذل و اوباش نوظهور در این خصوص شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ مهدیخانی یادآور شد: متهمان دستگیر شده صراحتاً به جرم خود مبنی بر عربده کشی و قدرت نمایی با قمه اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

وی با بیان اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس اجازه جولان به مخلان امنیت را نمی‌دهد، از شهروندان خواست، در مشاجرات لفظی و درگیری‌ها سعه صدر داشته باشند و با آرامش و یا با مراجعه به دستگاه قضائی مشکل خود را رفع کنند.