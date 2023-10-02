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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر:

عاملان قمه کشی در ابهر روانه زندان شدند

عاملان قمه کشی در ابهر روانه زندان شدند

زنجان-فرمانده انتظامی ابهر گفت: عاملان قمه کشی و شرارت در محله «شناط» که با ایجاد رعب و وحشت در بین مردم اقدام به قدرت نمایی می‌کردند با دستور مقام قضایی دستگیر و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدیخانی روز دوشنبه گفت: در پی وقوع یک مورد شرارت و قدرت نمایی با سلاح سرد در منطقه «شناط» شهرستان ابهر که باعث ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان شده بود، بلافاصله عوامل یگان امداد جهت بررسی به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: متهمان به محض حضور مأموران پا به فرار گذاشتند ولی بعد از احراز هویت، سه نفر از اراذل و اوباش نوظهور در این خصوص شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ مهدیخانی یادآور شد: متهمان دستگیر شده صراحتاً به جرم خود مبنی بر عربده کشی و قدرت نمایی با قمه اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

وی با بیان اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس اجازه جولان به مخلان امنیت را نمی‌دهد، از شهروندان خواست، در مشاجرات لفظی و درگیری‌ها سعه صدر داشته باشند و با آرامش و یا با مراجعه به دستگاه قضائی مشکل خود را رفع کنند.

کد مطلب 5900818

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