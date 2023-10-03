به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، آلفونسو کوارون در حال پیشبرد مراحل پس از تولید برای تکمیل سریال کوتاه «سلب مسئولیت» با بازی کیت بلانشت برای اپل تی‌وی است.

کوارون که نویسندگی و کارگردانی کل سریال را بر عهده داشت در نهایت کارگردانی ۵ اپیزود از ۷ اپیزود آن را انجام داد و امانوئل لوبزکی که برای فیلم «جاذبه» برنده اسکار فیلمبرداری شد و برونو دلبونل که نامزدی اسکار را برای «املی» به دست آورد، مدیر فیلمبرداری این سریال بودند.

فیلمبرداری این سریال که ژوئن ۲۰۲۲ آغاز شد، در مارس ۲۰۲۳ به پایان رسید و در حالی که روند فیلمبرداری بیش از یک سال و نیم طول کشید، ۲۸۰ روز برای انجام این کار در بریتانیا وقت صرف شد.

اکنون کار جدی برای مرحله پس از تولید این سریال در حال انجام است تا این سریال بتواند سال ۲۰۲۴ به دست مخاطبانش برسد.

از این سریال به عنوان یکی از رویدادهای مهم تلویزیون در سال آینده یاد می‌شود.

بلانشت به تازگی گفته است تصویربرداری این پروژه بیشتر شبیه ۷ فیلم بود. ابتدا قرار بود گری اولدمن نقش برابر بلانشت را برعهده بگیرد، اما در نهایت کوین کلاین جایگزین او شد.

این پروژه با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته رنه نایت که سال ۲۰۱۵ منتشر شد، ساخته شده است و داستانش درباره کاترین ریونسکرافت، روزنامه‌نگار مشهور تلویزیونی است که متوجه می‌شود یک رمان رازی را فاش می‌کند که او دهه‌ها سعی کرده بود آن را پنهان نگه دارد.

برای نمایش این سریال اشتیاق زیادی وجود دارد به ویژه که نخستین پروژه کوارون پس از آن است که وی برای «روما» برنده اسکار بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و بهترین فیلم خارجی زبان ۲۰۱۸ شد. کوارون که برای «جاذبه» در سال ۲۰۱۳ اسکار بهترین تدوین را هم گرفته، سازنده فیلم‌هایی مانند «فرزندان انسان»، «و همچنین مادرت» و «جاذبه» است و به عنوان یکی از فیلمسازان بزرگ قرن بیست و یکم شناخته می‌شود.