به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی دوشنبه شب در سفر به سقز و بازدید از حوزه قضائی این شهر ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام اسوه حسنه برای تمامی مسلمانان عالم است و آنچه در صدر اسلام، این دین مبین را فراگیر کرد همانا منش و اخلاق حسنه آن حضرت بود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن تاکید بر توجه ویژه دادستان‌های استان به موضوع حفظ حقوق عامه همچنین بر برخورد جدی دستگاه قضائی استان با متصرفین به اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: در این زمینه طی سال اخیر اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی خطاب به قضات دادگستری سقز تاکید کرد: یکی از موضوعات و مشکلات کشوری در فرآیند رسیدگی، موکول کردن صدور رأی در شعب به نیمه دوم هر ماه و یا ده روز پایانی ماه است که متأسفانه این امر اطاله دادرسی و بعضاً غیر متقن بودن آرای صادره را به دنبال خواهد داشت از این رو لازم است تا قضات در دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر از ابتدای هر ماه نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی در پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اقدام نمایند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان نرخ ابلاغ الکترونیک در دادگستری سقز را ۹۸.۵ درصد ذکر کرد و اظهار داشت: قضات و کارکنان دادگستری استان باید همواره دانش و سواد حوزه کاری خود را بروز کرده و حجم و کثرت بالای کار آنها را از مطالعه و دانش‌آموزی باز ندارد.

حجت. الاسلام حسینی افزود: با توجه به محدودیت فضای فیزیکی در دادگستری شهرستان سقز، ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در زمینی به مساحت ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع و زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع در حال ساخت است که امیدواریم تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

عالی‌ترین مقام قضائی استان کردستان اضافه کرد: در راستای سفر مقامات قضائی استان به شهرستان‌های تابعه مسائل مختلفی اعم از مسائل و مشکلات زندان و زندانیان و جمعیت کیفری زندان‌ها، رعایت حقوق شهروندی، شعب متعارف، ملاقات با مردم و رسیدگی به درخواست. های آنها، اتقان آرای قضائی، سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و … بررسی و مورد رصد قرار می‌گیرد.

