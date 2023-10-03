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۱۱ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۴

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

هدیه کاظمی: ۵ سال برای مدال بازی های آسیایی تلاش کردم 

هدیه کاظمی: ۵ سال برای مدال بازی های آسیایی تلاش کردم 

دارنده مدال برنز بازی های آسیایی با اشاره به سطح بالای رقابتها اظهار داشت: برای کسب مدال بازی های آسیایی ۵ سال شبانه روز تلاش کردم.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، هدیه کاظمی در حاشیه ی برگزاری مسابقات قایقرانی گفت: مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد و ورزشکاران سایر کشورها با آمادگی بسیار بالایی در آن حضور پیدا کردند.

وی افزود: همه ساله رقبای ما چین ، قزاقستان و ازبکستان بودند اما امسال سنگاپور و ژاپن هم به آن اضافه شدند، واقعا رقابت های بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم.

ملی پوش قایقرانی کشورمان با بیان اینکه در مسابقات نیمه نهایی و نهایی ارزیابی خوبی از سطح رقابت‌ها کسب کرده بودیم یادآور شد:همه بچه ها نهایت تلاش خود را کردند و فشار زیادی به خود آوردیم تانتیجه مطلوب را بگیریم.

وی افزود : ۵ سال تمام برای کسب مدال برنز تلاش کردم و سعی کردم بهترین عملکرد را در سه ماده ای که شرکت کردم باشم .

کاظمی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه کادر فنی عملکرد تیم را مورد بررسی قرارداد اظهار داشت : فکر می کنم مهمترین مشکل ما در ماده های گروهی بود ، فرصت زیادی نداشتیم که گروهی در قایق بنشینیم و تمرین کنیم در هر صورت همه بچه ها نهایت خود را تلاش کردند.

کد مطلب 5901638
زینب حاجی حسینی

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