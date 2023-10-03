به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نشست داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان جشنواره فیلم کودک صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ در خجسته‌روز میلاد پیامبر رحمت (ص) و امام جعفر صادق (ع) با حضور کودکان و نوجوانان به همراه خانواده‌های‌شان، پس از ادای احترام به شهدا برگزار شد.

در این مراسم، کمال حیدری معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری اصفهان، مجید زین‌العابدین دبیر جشنواره سی و پنجم، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، وحید ملتجی مدیر هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوان و تعدادی از مسولان شهری حضور داشتند.

ایران از کودکان و نوجوانان اصفهان انرژی می‌گیرد

کمال حیدری رییس سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری اصفهان خطاب به داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان گفت: شما به عنوان آینده‌سازان کشور وظیفه سنگینی بر دوش دارید و قرار گرفتن در جوار مزار شهدا، این مسئولیت را سنگین‌تر می‌کند و در روزهای برپایی جشنواره فیلم کودک، حضور شما باید برای کل ایران انرژی‌بخش باشد.

وی با اشاره به شعار «بچه‌ها به سمت قله» در این دوره جشنواره گفت: همیشه چشم‌تان باید به سمت قله باشد. موفقیت‌های زیادی را داشتیم که باید به کمک شما روزبه‌روز بیشتر شویم خیلی راه نرفته داریم اما رسیدن به قله دور نیست و جشنواره بهانه‌ای است برای این که آینده بهتری بسازیم.

استقبال هنرمندان از دوره ‌۳۵ و نگاه بچه‌ها به سمت قله

در ادامه، مجید زین‌العابدین دبیر جشنواره با تبریک میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: استقبال ۵۵۹ اثر متقاضی، نشانه جایگاه جشنواره در بین هنرمندان سینمای کودک و نوجوان است. امیدواریم با شور و نشاطی که بیش از ۸۳۵ نفر از بچه‌های اصفهان در هیات داوران ایجاد کردند، جشنواره بتواند امید و انگیزه پیشرفت فرزندان این سرزمین را به همه مردم ایران نشان دهد.

وی افزود: جشنواره در این دوره با استقبال فیلمسازان از کشورهای خارجی روبه‌رو شده است. فیلمسازانی از ۴۰ کشور در جشنواره شرکت کرده‌اند که از بین این ۴۰ کشور، تعدادی از فیلم‌هایی که از نظر کیفیت و مضمونی بهتر بودند و قصه‌های جذاب‌تری برای کودکان و نوجوانان روایت می‌کردند به عنوان منتخبان بخش رقابتی در این دوره حضور پیدا کردند.

زین‌العابدین با اشاره به شعار این دوره خطاب به مخاطبان اصلی این رویداد گفت: بچه‌ها، امید ما به شماست. قله‌های عزت و پیشرفت را در همه زمینه‌ها فتح کنید. این شعار همچنین‌ به مادرها و پدرها می‌گوید که بچه‌هایتان را آرمان‌گرا و کمال‌طلب تربیت کنید.

زین‌العابدین سپس از کارگاه‌های آموزشی این دوره جشنواره و نقش آن در ارتقای دانش کودکان و نوجوانان علاقه‌مند به سینما گفت.

وی گفت: امسال از هنرمندان ایرانی و خارجی علاقمند به سینمای کودک به اصفهان دعوت شده است که امید می‌رود هنرمندان خارجی حاضر در جشنواره بتوانند بخشی از ویژگی‌های این فرهنگ را از نزدیک ببینند و روایت‌گر آن باشند.

دبیر جشنواره سی و پنجم سپس از ویژگی‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان و تغییرات مثبتش در این دوره گفت: امید می‌رود المپیاد زمینه‌ای باشد که بچه‌های فیلمساز بتوانند فیلم‌های خوبی را سال آینده به جشنواره بفرستند.

میثم بکتاشیان مدیر اجرایی اصفهان نیز به ارائه گزارشی از فعالیت‌های آماده‌سازی این دوره جشنواره پرداخت.

این مراسم با غبارروبی مزار شهدا، توسط داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان و خانواده‌های‌شان به پایان رسید.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان از پانزدهم تا بیستم مهرماه سال جاری (۷ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳) در اصفهان برگزار می‌شود.