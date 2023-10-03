به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، متن پیام مجید زینالعابدین دبیر جشنواره سی و پنجم فیلمهای کودک و نوجوان به شرح زیر است:
«به نام خدا
سینما هنر متعالی و جامعی است که علاوه بر وجوه هنری، تکنیکی و حرفهای، از علوم انسانی و علوم تربیتی نیز الهام گرفته است.
سینما امروز مظهر دیپلماسی عمومی و زبان مشترک بین ملتها و هنر تبادل فرهنگها و تمدنها را در ذات و ماهیت خود دارد.
سینما کلید پیشرفت کشور است و سینمای کودک و نوجوان به همین نسبت میتواند راهنمای بچههای ایران زمین برای نیل در مسیر پیشرفت باشد.
شعار جشنواره امسال هم با همین رسالت و نگرش، تنقیح و تهذیب یافت؛ بچهها کمالطلب، حقیقتجو و آرمانخواه هستند و میلِ صعود به قلّهها را دارند. پرواز به آسمان آرزوها و صعود به دست نیافتنیها، رویای بچههاست. حرکت به سمت قلّه، افکار و شخصیت بچهها را به سوی کمال رشد میدهد.
اینک پس از چهار سال فترت از برگزاری این رویداد به شکل حضوری، چراغ جشنواره فروغ دوباره گرفته و خانه جشنواره بار دیگر سرشار از شور و شوق و هیاهوی کودکان و نوجوانان است که از یک سو اندیشه و خلاقیت هنری سینماگران کودک و نوجوان را به رخ میکشد و از دیگر سو نشاط و ذوق دنیای کودکی را در سرزمین سینما متجلی میکند.
قطار فیلمهای جشنواره در سی و پنجمین ایستگاه برای بیست و سومین مرتبه به اصفهان، شهر زندگی رسیده است. شهری که نمادی از عقبه تمدنی و فرهنگی ما ا یرانیان است و همه به داشتن اصفهان در قلب ایران عزیز افتخار میکنیم؛ اصفهان شهر فرهنگ و هنر، دیار صنعت و علم و بلاد ایمان و اخلاق است.
معتقدم باید نسل آینده این سرزمین با اتکای به اصالت دینی و فرهنگی تربیت شوند و ریشههای هویتی خود را بشناسند، به همین علت در تولیدات مضمون محور سینمای کودک، برای کودک و نوجوان ایرانی حرف نو و ایده جذاب نیاز است.
سینمای کودک و نوجوان با معصومیت کودکانه و لطافت نوجوانانه قرین و همنشین است. جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، محل تعاطی افکار اهالی این سینما نیز هست. واقعیت این که سینمای کودک و نوجوان با وجود همه گامهای خوبی که در چهار دهه برای رشد و بلوغ خود برداشته، همچنان نیازمند برنامهریزی، راهبری و حمایت برای احیای تولید و اکران است. افول تولید و اکران در دوره کرونا، توقفها و تکانههایی را در آثار این حوزه ایجاد کرد. باید دست در دست هم دهیم تا سینمای کودک و نوجوان از نو روی پا بایستد.
جشنواره سی و پنجم فرصت جدید برای توجه به آثار و تولیدات سینمای کودک و نوجوان است. همه سینماگران، اهالی فرهنگ و هنر و خانواده اصلی سینما میزبان اصلی این رویداد هستند. خداوند مهربان را شاکر هستم که توانستیم با همراهی و همدلی همکارانم در تهران و اصفهان، مدیران و مسؤولان ذیربط، چراغ جشنواره را بیافروزیم. تلاش همکارانم در دبیرخانه، ایجاد بهترین شرایط شایسته نام جشنواره و شأن سینمای کودک و نوجوان است. اینک فصل از نو ایستادن است.»
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