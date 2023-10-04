جزئیات تغییر لباس نیروهای اورژانس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی، درباره جزئیات تغییر لباس نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی، گفت: همانطور که می‌دانید نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی نیروهای عملیاتی هستند که به شکل شبانه‌روزی و در آب‌وهوا و شرایط جوی و محیطی متفاوت در شهر و جاده مشغول خدمت هستند. علاوه بر این لجستیک مأموران نیز متفاوت است از آمبولانس تا موتورلانس و اورژانس هوایی را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه لباس‌های فعلی جوابگوی این شرایط نبود، افزود: در همین راستا نیز تصمیم به طراحی لباس جدیدی برای اورژانس گرفته شد که شکل عملیاتی و راحت‌تری داشته باشد و در عین حال امکان استفاده از آن در تمام محیط‌ها و فضاها وجود داشته باشد.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران درباره جزئیات این تغییرات اظهار کرد: یک تی‌شرت به لباس عوامل اورژانس اضافه شد، رنگ این تی‌شرت نیز سورمه‌ای است که آرم و علائم اورژانس روی بازو، سینه و پشت سر آن درج شده است. پوشیدن تی‌شرت بسیار سریع‌تر از پیراهن است و همین موضوع سرعت عمل عوامل اورژانس را افرایش می‌دهد.

توکلی گفت: یک شلوار کتان ۶ جیب هم، شلوار جدید نیروهای اورژانس است. این شلوارها امکان چابکی بیشتری را برای عوامل اورژانس فراهم کرده و علاوه بر آن یکسری اقلام ضروری برای امدادرسانی را می‌توان در همان جیب‌های شلوار قرار داد. این جنس از شلوار استحکام و مقاومت بیشتری هم دارد.

به گفته وی، برای فصل سرما، کاپشن عوامل اورژانس نیز تغییر کرده است. قبلاً رنگ کاپشن اورژانس آبی فسفری با شبرنگ بود که حالا رنگ آن به سورمه‌ای تغییر کرده و البته آرم و علائم اورژانس نیز روی آن قرار دارد.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران با بیان اینکه کفش‌ها نیز به دو دسته زمستانی و تابستانی تفکیک شده است، افزود: این کفش‌ها دارای شرایط مقاومت در برف و باران و…، بوده و در کفش‌های تابستانی هم خنکی و راحتی مناسب این فصل را داراست. علاوه بر آن پوتین هم برای پایگاه‌های کوهستانی و جاده‌ای طراحی شده تا در صورت نیاز از آن استفاده کنند.