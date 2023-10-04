بازارچه احسان ماندگار در بیجار برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمانی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیجار ضمن گرامی‌داشت هفته وقف اظهار داشت: همه ساله دهه آخر ماه صفر هفته وقف نامگذاری می‌شود و امسال از ۱۰ تا ۱۶ مهر و در ماه ربیع‌الاول به نام این هفته نامگذاری شده است. هفته وقف فرصت ارزشمندی است تا به اهمیت این سنت حسنه در جامعه بپردازیم.

وی به اهم اقدامات انجام شده در هفته وقف اشاره کرد و بیان داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه یک نهاد چند بعدی است. در حوزه مباحث مالی از سال قبل اتفاقاتی رخ داد که در زمینه حفظ و نگهداری از موقوفات هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

سلیمانی ادامه داد: از محل نیات واقفان در ماه‌های صفر و محرم در بخش روضه خوانی و اطعام یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیجار به نیات خیریه در کمک به نیازمندان اشاره کرد و گفت: در راستای کمک به نیازمندان و دانش‌آموزان ۲۴۶ میلیون تومان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: در نیات اجتماعی که شامل احداث درمانگاه و واحدهای خدماتی است ۹۳ میلیون تومان و در حوزه کمک به مساجد ۲۸۳ میلیون تومان از محل نیات واقفین هزینه شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیجار تاکید کرد: جمعاً به میزان ۱۰ میلیارد تومان از محل نیات واقفین هزینه شده است.

شناسایی چهار موقوفه جدید در بیجار

وی از شناسایی موقوفات جدید خبر داد و گفت: تعداد چهار موقوفه جدید شناسایی شده و ۲۱ فقره حکم به نفع موقوفات صادر شده است.

سلیمانی تاکید کرد: در یک سال گذشته ۱۵۰ قرار داد مستأجران تمدید شد و با پنج مستأجر جدید نیز قرارداد اجاره بسته شده است.

وی به طرح‌های فرهنگی نیز اشاره و عنوان کرد: در زمینه فرهنگی طرح آرامش بهاری یاس نبوی، نشاط معنوی ولایت علوی و سایر طرح‌ها را داشته‌ایم و تعداد ۵۰ بانوی مبلغه ارائه خدمت در موقوفات داشته‌ایم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیجار تاکید کرد: مسابقات قرآنی در دو بخش خواهران و برادران در رشته‌های اذان، ترتیل، دعا خوانی و تفسیر قرآن نیز برگزار شده و به نفرات برتر هدایایی اهدا شده است.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود از توزیع بسته‌های غذایی و پک‌های تحصیلی خبر داد و تصریح کرد: در چند روز آینده ۲۵۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان و تعداد ۳۲۰ پک تحصیلی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان توزیع می‌شود.

تهیه تجهیزات پزشکی از نیات واقف برای بیمارستان امام حسین (ع) بیجار

وی از خرید تجهیزات پزشکی نیز خبر داد و گفت: برای اولین بار تجهیزات پزشکی از نیات واقف برای بیمارستان امام حسین (ع) به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان تهیه شده است.

وی از ایجاد بازارچه احسان ماندگار خبر داد و عنوان کرد: بازارچه احسان ماندگار در مساحت ۶۵۰ متر زیربنا در قالب ۱۳ مغازه و با اعتباری بالغ بر ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان احداث و پیش بینی می‌شود این طرح تا قبل از پایان سال به بهره‌برداری برسد.

وی خاطر نشان کرد: از عموم مردم و واقفین شهرستان بیجار درخواست می‌شود وقف و نیات جدید مطابق با نیاز روز جامعه داشته باشند.