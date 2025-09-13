۹۸ درصد موقوفات بیجار دارای سند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی سلیمانی صبح شنبه در نشست خبری با گرامیداشت هفته وقف (۱۸ تا ۲۴ شهریور) اظهار کرد: یکی از اقدامات شاخص در حوزه وقف، صدور بیش از سه‌هزار و ۳۰۰ سند تک‌برگ جدید در سال جاری بوده است.

وی افزود: شهرستان بیجار از معدود شهرستان‌های کشور است که تمامی اسناد موقوفات آن صادر شده و اسناد دفترچه‌ای نیز به تک‌برگ تبدیل شده‌اند.

سلیمانی با تأکید بر جدیت اوقاف در صیانت از حقوق موقوفات گفت: در این زمینه با هیچ فرد یا نهادی مماشات نمی‌شود و نیت واقفان به‌درستی اجرا خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیجار در ادامه به اقدامات اقتصادی و اجتماعی این نهاد اشاره کرد و افزود: بازارچه «احسان ماندگار» با صرف ۱۲ میلیارد ریال راه‌اندازی شد که شامل ۱۳ باب مغازه و ایجاد ۲۰ شغل ثابت به ارزش ۴۸۰ میلیارد ریال است.

وی اظهار کرد: در حوزه معیشتی نیز هزار بسته کمک معیشتی به ارزش یک میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع شد. همچنین در قالب طرح «بصیرت عاشورایی» ۱۵ هزار پرس غذای گرم در بین مردم پخش شد.

سلیمانی به اقدامات فرهنگی اداره اوقاف بیجار اشاره کرد و گفت: به تمامی موکب‌های شهر کمک‌رسانی شد و در طرح «مودت» نیز با مشارکت خیرین ۲۰ میلیارد ریال برای بقاع متبرکه جذب شد.