ما باید مدافع حریم وقف باشیم که موقوفات دچار ضرر نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی خاموشی امروز در مراسم بازدید خبرنگاران از موقوفه سرلشکر خدایاری واقع در شهریار تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص وقف سه گزاره حفظ موقوفات، افزایش منافع و اجرای نیات اهمیت دارد. بر همین اساس امروز ما در حال انتقال تجربیات خود را به سایر کشورهای مسلمان هستیم.

حجت الاسلام خاموشی افزود: ساختار وقف در ایران قدمت صد ساله دارد، به عنوان مثال ربع رشیدی یکی از مراکز علمی و از قدیمی ترین وقف‌ها در شهر اصفهان است. در خصوص اجرای نیات وقفنامه ها باید خوانده شود، برهمین اساس اسناد تاریخی وقفنامه ها اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در زمینه نسخ خطی اعم از کتب و احجام ما اقداماتی را انجام دادیم. احجام در موزه ایران باستان از قدمت تاریخی برخوردار هستند. طی دو سال اخیر با همکاری سازمان ثبت، کارهای بسیار خوبی در زمینه اسناد اوقاف انجام شده است. در زمینه GIS اسناد موقوفات اقدامات خوبی انجام شده است که به یاری خداوند تا یک سال دیگر تمام می‌شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه بیان کرد: وقتی ثبت اسناد موقوفات تک برگی شود تعدی و تجاوز کمتر می‌شود. وضعیت اسناد قراردادی روشن‌تر خواهد شد. در زمینه تعداد رقبات فعال و غیرفعال و تعداد پرونده‌های حقوقی در داشبورد عملیات خوبی انجام شده است.

حجت الاسلام خاموشی با بیان اینکه تعداد موقوفات غالب بر دویست و پانزده هزار موقوفه است که باید بر اساس نیات واقف اجرا شود. گفت: درآمد موقوفه سرلشکر خدایاری جهت درمان بیماران درمانگاه امیرآباد در ملارد وقف شده است. در این موقوفه با غنی سازی و کشت علمی و دانش بنیان به زراعت استاندارد می‌پردازند. که الگوسازی خوبی برای سایر نقاط کشور است.

وی با بیان اینکه دانش بنیان‌ها بسیار کمک می‌کند که تولیدات چند برابر شود. اظهار کرد: به صورت طبیعی فواید موقوفات زراعی زیاد است. یکی از وظایف ما بهینه سازی زمین‌های زراعی و زیرساخت‌های آنها است که در این زمینه هم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

حجت الاسلام خاموشی گفت: ما باید مدافع حریم وقف باشیم که موقوفات دچار ضرر نشده و مردم به وقف ترغیب شوند. اخیراً در زمینه ساخت مسکن نخبگان و معادن برنامه ریزی هایی صورت گرفته است. در زمینه دانش بنیان‌ها امروز ۱۵ شرکت در این زمینه در بخش خصوصی فعالیت دارند. امروز دانش بنیان‌ها در تلاش هستند رتبه علمی خود را به تجاری سای برسانند. در بخش سلامت به خصوص درباره تجهیزات پزشکی تلاش می‌کنیم که به ارزآوری برسند. کشور استعداد بالایی دارد که مرزهای دانش را طی کند.

رئیس اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در اجرای نیات واقف اولویت در حفظ العین است. ابراز کرد: همه تلاش ما این است که در زمینه اجرای نیات واقفان شفاف سازی ها بهتر از پیش شود. باید موقوفات به خصوص در زمینه تولید محصولات زراعی به شکل دانش بنیان باشند. در تلاش هستیم که در موقوفات مستعد به حمل و نقل ریلی کمک کنیم. در زمینه ساختمان و مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است.

در بخش دیگری از این مراسم غلامرضا رازقی امین موقوفه سرلشکر خدایاری، طی سخنانی اظهار کرد: ۲۷۰ هکتار از این موقوفه به کشاورزی و ۱۰ هکتار آن مختص باغداری است. این مزرعه کشاورزی با برنامه یک ساله قطعه به قطعه مشخص شده است که چه کشتی انجام شده و برداشت می‌شود.

وی افزود: تناوب کشت در یک برنامه شناسنامه‌ای و هویت دار با مباحث فنی و منطبق با شرایط اقلیم و خاک انجام می‌شود. ما به عنوان اوقاف نسبت به تولید غذای سالم و محصولات اورگانیک توجه داریم.

رزاقی با بیان اینکه گندم تولیدی در این موقوفه به عنوان بذر در کل کشور استفاده می‌شود. عنوان کرد: اقداماتی که در این موقوفه صورت گرفته با استفاده از دانش بنیان‌ها است که الگوسازی برای کشت در سایر نقاط کشور باشد. اوقاف در این زمینه ظرفیت بالایی دارد. ما باید در زمینه کشاورزی به خودکفایی برسیم.

امین موقوفه سرلشکر خدایاری در پایان با بیان اینکه یکی از وظایف اوقاف حفظ وقف و احیا موقوفات است، خاطرنشان کرد: ظرفیت سنجی، شناخت قابلیت و اقلیم هر منطقه در سراسر کشور جهت تولید محصولات مناسب آن منطقه با بهره وری بالا از اهداف این موقوفه است.