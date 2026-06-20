برداشت ۴۰۰ تن گندم از اراضی موقوفه میرزا مهدی اشرفی در بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نعمت الهی صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای احیای موقوفات کشاورزی و کمک به خودکفایی در تولید گندم، این اداره اقدام به کشت گندم در اراضی کشاورزی شهرستان کرده است.

وی با اشاره به اینکه موقوفه میرزا مهدی اشرفی در روستای کلاک با مساحت ۱۸۵ هکتار، یکی از موقوفات شاخص و بزرگ کشاورزی کشور محسوب می شود، افزود: از این میزان، ۱۵۰ هکتار زیر کشت گندم رفته و حدود ۴۰۰ تن محصول برداشت شده که تمامی آن به کارخانه آرد موقوفه عباسعلی دماوندی در بهشهر تحویل داده شده است.

نعمت الهی با بیان اینکه خاک این اراضی با مشکل شوری مواجه است، خاطرنشان کرد: با همکاری مهندسان مشاور کشاورزی، برنامه ریزی برای اصلاح خاک و تقویت ریشه گیاه با استفاده از کودهای مرغوب در دستور کار قرار دارد تا شرایط کشت برای سال های آینده بهبود یابد.

رئیس اداره اوقاف بهشهر از کشت آزمایشی سیاهدانه در ۱۵ هکتار از اراضی این موقوفه نیز خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تنوع بخشی به تولیدات کشاورزی و ارزیابی بازدهی اقتصادی انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به نیت واقف، تصریح کرد: درآمد حاصل از این موقوفه صرفاً به کمک به فقرا و نیازمندان اختصاص دارد و همچنین بخشی از نیات کارخانه آرد موقوفه یوسفی دماوندی نیز به ارائه خدمات حمایتی در حوزه های درمان و تحصیل افراد بی بضاعت و کم برخوردار شهرستان بهشهر تعلق می گیرد.

نعمت الهی در پایان تأکید کرد: بهره برداری از ظرفیت های کشاورزی موقوفات و هدایت عواید آن در مسیر رفع نیازهای معیشتی، آموزشی و درمانی جامعه، از رویکردهای مهم سازمان اوقاف در راستای اجرای دقیق نیات واقفان و تقویت نقش موقوفات در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است.