کارخانه آرد خوی بعد از ۵ سال تعطیلی به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله کاظمی در این زمینه با اشاره به حمایت دولت از کارخانجات تولیدی تعطیل شده و تلاش برای احیای آنها افزود: خوشبختانه دولت سیزدهم گام‌های محکمی در جهت راه اندازی و احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال برداشته که اجرای طرح یکشنبه‌های تولید این مسیر را هموارتر کرده است.

وی اضافه کرد: با پیگیری‌ها و دستور استاندار آذربایجان‌غربی، همراهی دستگاه قضائی و نیز تسهیل مشکلات بانکی کارخانه آرد، اکنون این واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته است.

فرماندار خوی با بیان اینکه ظرفیت تولید آرد این کارخانه ماهانه ۱۰ هزار تن است، ادامه داد: کارخانه آرد پس از تعمیرات لازم با آغاز به کار خود، ۲ نوع آرد یارانه‌ای نوع یک و ۲ تولید می‌کند که علاوه بر تأمین آرد شهرستان، قسمتی از سهمیه شمال استان را نیز پوشش خواهد داد.

کاظمی اظهار کرد: سهمیه آرد شهرستان ۳۰ هزار تن در ماه است که قبل از این، ۲ کارخانه آرد و تعاونی ۱۱ تأمین می‌کردند ولی اکنون با روی کار آمدن مجدد این واحد، به راحتی آرد شهرستان خوی تأمین خواهد شد.

وی از وجود سیلوی ذخیره سازی گندم در این واحد تولیدی خبر داد و گفت: این کارخانه دارای ۲ سیلوی ذخیره سازی گندم ۵.۵ تنی است که گندم مورد نیاز مجموعه و شهرستان در آنجا ذخیره می‌شود.

فرماندار خوی افزود: با احیای کارخانه آرد خوی به چرخه تولید، برای ۳۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۵ نفر به صورت غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم شده است.

کارخانجات آرد خوی در ۲۰ کیلومتری محور خوی - تبریز با محیطی بیش از ۲۰ هزار متر مربع واقع شده است.