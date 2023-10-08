امین ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از مسمومیت ۱۱ نفر بر اثر مصرف قارچ سمی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مردم از مصرف قارچهای خود رو پرهیز کنند.
وی افزود: متأسفانه این تعداد در چند روز اخیر بر اثر مصرف قارچ سمی، دچار مسمومیت شده و در بیمارستان ولیعصر بستری هستند و خوشبختانه فوتی در این خصوص نداشتیم.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مشگینشهر بیان کرد: از مردم تقاضا داریم با توجه به وجود قارچهای بهداشتی و بیخطر در بازار از مصرف هرگونه قارچ کوهی خودداری کنند.
ابراهیمی با اشاره به حضور گشتهای مرکز بهداشت شهرستان در مراکز فروش ترهبار گفت: در هیچیک از مراکز رسمی فروش میوه و ترهبار فروش قارچ کوهی مشاهده نشده است.
وی تصریح کرد: در صورت بروز علائم و نشانههای گوارشی مانند تهوع، استفراغ و اسهال، ۴ الی ۱۲ ساعت پس از مصرف خوراکی قارچ، هر چه سریعتر بیمار را به مرکز درمانی منتقل کنید.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مشگینشهر خاطرنشان کرد: در مواردی که علائم گوارشی به صورت تأخیری و با فاصله بیش از ۶ ساعت از مصرف قارچ رخ دهد این دسته از قارچها، سم به مراتب بیشتری دارند و علت اصلی نارسایی حاد کبدی و مرگ تعدادی از هموطنان در سالهای گذشته نیز همین مسئله بوده است.
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