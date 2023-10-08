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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۹:۴۸

مدیرعامل آبفای گیلان خبر داد؛

توسعه بیش از ۷ کیلومتر از شبکه آبرسانی لنگرود

توسعه بیش از ۷ کیلومتر از شبکه آبرسانی لنگرود

رشت- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت: طی شش ماه اول سال جاری شبکه آبرسانی شهرستان لنگرود ۷ هزار و ۸۷۱ متر افزایش یافت.

مازیار علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح توسعه شبکه آبرسانی طی شش ماه گذشته، عملیات توسعه شبکه توزیع و خط انتقال آب شرب به طول ۷ هزار و ۸۷۱ متر با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن به سایزهای مختلف در سطح شهرستان لنگرود اجرایی شد.

علی پور افزود: همچنین اصلاح شبکه آبرسانی به طول ۴۰۰ متر، احداث ایستگاه پمپاژ به تعداد ۲ باب، ۳۸ فقره اصلاح انشعاب آب شرب، تعویض ۲۵۵ کنتور خراب، یک باب شستشوی مخزن خرید، تعویض و تعمیر ۱۰ دستگاه الکتروپمپ، آبرسانی سیار به حجم ۶۰۰ مترمربع؛ شست شو و لایروبی شبکه فاضلاب به طول ۵ هزار و ۴۱۰ متر؛ تعویض دریچه‌های معیوب فاضلاب به تعداد ۲۰ مورد، هم سطح سازی ۸۵ دریچه فاضلاب و رفع ۹۸۲ حادثه در سطح شهرستان لنگرود احجام عملیاتی امور آبفای این شهرستان طی شش ماه اول سال جاری می‌باشد.

مدیرعامل آبفای گیلان تصریح کرد: امور آب و فاضلاب شهرستان لنگرود طی مدت مذکور ۹۱۸ فقره انشعاب آب و ۲۷۲ فقره انشعاب فاضلاب به فروش رسانده است.

کد مطلب 5905617

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