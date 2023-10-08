۸ طرح آبرسانی در فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت آبفای فارس در آستانه دومین سفر رئیس جمهور به این استان، از آغاز بهره برداری از سه باب تصفیه خانه فاضلاب و پنج طرح بزرگ آبرسانی در هشت شهرستان استان فارس خبر داد.
علی جان صادقپور افزود: فاز اول طرح فاضلاب شهر آباده، شامل گشایش مدول اول تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت تصفیه ۱۰ هزار متر مکعب در شبانه روز و اجرای ۱۱۳ هزار متر شبکه جمعآوری فاضلاب با صرف اعتباری قریب به ۱۰ هزار میلیارد ریال از جمله طرحهایی است که در این سفر به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: بهرهبرداری از تصفیهخانه و شبکه جمعآوری فاضلاب روستای شهر میان شهرستان اقلید، شامل احداث یک باب تصفیهخانه فاضلاب با ظرفیت تصفیه ۳۳۰ مترمکعب در شبانهروز و اجرای ۱۴ هزار متر شبکه جمع آوری فاضلاب با صرف اعتباری معادل ۱,۰۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی روستاهای دارای اولویت هم از مهمترین برنامهها در این سفر محسوب میشوند.
شیراز- هشت طرح بزرگ آب و فاضلاب فارس با هزینه ۱۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری در سفر رئیس جمهور به استان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت آبفای فارس در آستانه دومین سفر رئیس جمهور به این استان، از آغاز بهره برداری از سه باب تصفیه خانه فاضلاب و پنج طرح بزرگ آبرسانی در هشت شهرستان استان فارس خبر داد.
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