به گزارش خبرنگار مهر، علی شهریار پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: میزان منابع اختصاص یافته به استان از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی سال جاری معادل ۵۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که در مقایسه با اعتبارات محرومیت زدایی سال ۱۴۰۱ از رشدی معادل ۱/۷ درصد برخوردار شده است.

وی در خصوص تغییرات اعتبارات محرومیت‌زدایی کشور در طول یکسال گذشته افزود: کل اعتبارات محرومیت‌زدایی استان‌های کشور، در جدول ۴-۲۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با پیگیری‌های اثربخش انجام شده، میزان اعتبارات استان از منابع فوق روندی رو به رشد داشته است.

شهریار پور عنوان کرد: همچنین سهم چهارمحال و بختیاری از اعتبارات فوق در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵/۲ درصد بوده که در سال جاری به ۴/۳ درصد افزایش یافته است.

وی در خصوص سهم بخش‌های مختلف از اعتبارات ابلاغی به استان در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: ۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون از اعتبارات فوق برای احداث راه‌های روستایی و عشایری، ۱۷۰ میلیارد تومان برای احداث مسکن محرومین، ۲۳۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای آبرسانی روستایی و عشایری و ۶۱ میلیارد تومان برای احداث و تکمیل مدارس نیمه تمام استان اختصاص یافته است.